Torna 'Girona amb veu de dona'

L’entrada és gratuïta però cal registrar-se aquí.

El Centre Cultural La Mercè de Girona acollirà el proper 4 de març la segona edició de la jornada Girona amb veu de dona per reivindicar i fer visible la feina que fan les dones de Girona. Durant les tres hores que durarà aquest esdeveniment, organitzat per Ràdio Girona i SER Catalunya, una vintena de dones desfilaran per l’escenari per explicar en primera persona les seves experiències en àmbits molt diversos.

18.00 h. INAUGURACIÓ 18.10 h. PONÈNCIA La ràdio i les dones Dra. Sílvia Espinosa. Investigadora i coordinadora del Grau de Publicitat i Relacions Públiques. Universitat de Girona. 18.20 h. CONVERSES A TRES BANDES · La integració laboral de dones en risc d’exclusió Fàtima Shaimi, Fatiha Bouchiba i Anna Quintanas, membres de “Món Banyoles”, impulsora del projecte “La porta del món” · Escenaris Especials. Teatre que transforma Anna del Barrio, coordinadora; Berta Camps, docent de l’Ateneu Obert de la Dona de Banyoles i Irene Serra, alumna del grup Fundació Estany · Joves i assetjades 19.20 h. ACTUACIÓ MUSICAL Mireia Vilalta 19.25 h. TAULA RODONA. Dones, negocis i xarxes socials Mª Àngels Arbusé. Gironamimpulsa; Cristina Martin, Empordaníssim i Judit Piñol. Doskiwis Brewing 19.50 h. CONVERSES A DUES BANDES · Dona policia, dona periodista Irene Alcaide, sotsinspectora de la Policía Municipal de Girona i Anna Punsí, periodista i coordinadora de Successos i Tribunals de SER Catalunya · Dones enginyeres · El meu fill té càncer Noe Torre, mare i Maite Serrando, hematòloga. 20.50 h. ACTUACIÓ MUSICAL Mireia Vilalta

La investigadora i coordinadora del Grau de Publicitat i Relacions Públiques de la Universitat de Girona, Sílvia Espinosa, obrirà la jornada amb la ponència que porta per títol “La ràdio i les dones”.

També es podrà escoltar una conversa sobre integració laboral de dones en risc d’exclusió amb les promotores del projecte “La porta del món”. Són cinc dones de l’associació Mon Banyoles, procedents de diversos països, que es constituiran en cooperativa i obriran un restaurant per autoocupar-se. A la conversa que porta per títol “Teatre que transforma” hi participaran membres del col·lectiu Escenaris Especials.

També es parlarà de Joventut i assetjament; de perquè costa tant que les dones accedeixin a carreres tecnològiques i hi haurà també una taula rodona amb el títol “Dones, negocis i internet”. Una altra de les converses será entre una dona policia i una dona periodista de successos i per tancar, el diàleg entre una mare d’un nen amb leucèmcia i l’hematòloga que va tractar el seu fill.

El programa de 'Girona amb veu de dona' es completarà amb l’actuació de la cantant Mireia Vilalta. La jornada compta amb el suport de la Unitat de Compromís Social de la Universitat de Girona i l'Ajuntament de Girona.

Girona amb veu de dona en salut

En paral·lel a la celebració de la jornada del 4 de març, SER Catalunya col·labora amb el Grup de Recerca en Noves Dianes Terapèutiques TargetsLab de la Universitat de Girona amb el programa de conferències titulat Girona amb veu de dona en salut. Les xerrades es faran tots els dimarts del mes de març a les 18.30. El programa es pot consultar aquí.