Trece partidos y seis rivales directos en el camino a la permanencia

El Recreativo de Huelva afronta las próximas trece jornadas con un objetivo claro como es el de evitar verse metido en la pelea por no bajar a Tercera División en las últimas jornadas. Un objetivo para el que deberá mejorar su versión de esta temporada, ya que los números que firmó en la primera vuelta ante sus próximos 13 rivales no le asegurarían la tranquilidad: en la actualidad cuenta con 29 puntos y si sumase los mismos 12 que sumó en la primera vuelta ante estos rivales, sólo llegaría a 41. Además, todavía debe enfrentarse a, al menos, seis rivales directos en esa lucha y está por definir el golaverage particular. Dale al Play!