Ángel será baja ante el Sevilla C

El Xerez CD empezará este miércoles a preparar el partido ante el Sevilla C del próximo domingo, que se disputará a las 17:00 horas en La Granja. Juan Carlos Gómez no podrá contar con Ángel por sanción, pero recupera a Ezequiel, que ya cumplió sus dos partidos tras su expulsión frente al Betis Deportivo y Álex Revuelta, que no pudo jugar en Conil.

Isra, con una pequeña rotura en el gemelo es poco probable que esté ya disponible y Manu Lebrón, Juanma Aguilar y Luis Miguel Pérez, son bajas seguras. El delantero sufrió una fractura en el dedo de un pie y su vuelta a los terrenos de juego aún deberá esperar varias semanas.

El guardameta Juanma Cámara, que sufrió ante el Ceuta un esguince de tobillo, podría ya entrenar con el grupo este miércoles y estar para formar parte de la lista de convocados para el importante encuentro ante el filial sevillista