Ayuso acusa de "hacer el paleto" a los políticos que promueven la autonomía leonesa

La presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso se suma al debate leonesista. La política del PP ha acusado de "hacer el paleto" a los políticos que reclaman la autonomía leonesa "creando identidades donde no las había". Además les acusa de haber provocado el éxodo de los jóvenes leoneses fuera de la provicnia permitiendo que "sus empresas se fueran arruinando" y "subiendo sus impuestos indiscriminadamente a sus empresarios y no han propuesto ninguna política creativa". Ayuso ha rematado asegurando que la gente que emigra a Madrid no lo hace "obligada", sino "a vivir a su manera y en libertad"

La presidenta madrileña parece olvidar que la comunidad autónoma lleva tres décadas gestionada por sus compañeros del PP al igual que la provincia hasta el pasado verano cuando tras las elecciones municipales el PSOE alcanzó la presidencia de la Diputación tras 25 años de gobienros del PP.

"Lerda" y "chulapa madrileña ignorante"

Las palabras de Ayuso ya han encontrado réplica entre algunos políticos leoneses. El más contundente ha sido el líder autonómico de Podemos Pablo Fernández que en su perfil de Twitter la ha calificado de "paleta" y de "lerda". Por su parte desde al UPL atribuyen estas declaraciones a "la más absoluta ignorancia de una chulapa madrileña"