Rovirola: "Ibiza y Atlético tienen que venir a casa, y sufrirán"

Tocaba día libre en Son Malferit para los jugadores del Atlético Baleares, y Marc Rovirola, acmopañado del Alberto Gil y de Maria Ponce, han aprovechado para visitar un colegio de Palma para responder las preguntas de los niños que se han interesado en la visita del equipo. Además, una excusa para seguir expandiendo el balearismo.

Como cada semana, un jugador de la plantilla palmesana analiza el partido de la pasada jornada, y esta vez le ha tocado a Rovirola:"Se ha de valorar positivamente el punto de Coruxo, independientemente de lo que hicieran los rivales. Es un campo complicado, el equipo estuvo intenso y siempre nos había costado fuera de casa. Lástima que nos empataron rápidamente."

"Esta es la línea a seguir si quieres estar arriba, fuera de casa el equipo tiene que ser intenso. Los equipos que nos persiguen aprietan, son buenos, y queda mucho. Hay que ser regular fuera de casa. Nuestro punto fuerte es jugar en casa con nuestra gente. Ibiza y Atlético tienen que venir a casa y sufrirán aquí" advierte el centrocampista catalán.

"La clave de los equipos de arriba es que el banquillo aporte su granito de arena, la competitividad es positiva porque todos aprietan para dar su mejor versión y se ha demostrado que cualquier puede estar a buen nivel y no se nota quien no juega."

Rovirola, que volvió al once titular tras haberse recuperado de la lesión que le mantuvo apartado durante unos cuantos partidos, habla sobre su situación personal: "Cuando llegas a un club quieres jugar y ser partícipe de las alegrías de tu equipo, me toque lo que me toque jugar voy a dar el máximo, me siento realizado jugando y disfrutando y contento si el club va bien".

El Atlético Baleares regresa a los entrenamientos mañana a las 10:30 de la mañana, tras dos días libres y el punto cosechado en el campo del Coruxo. La cabeza de los jugadores balearicos está puesta ya en la siguiente jornada, la 26, en la que reciben al Racing Club de Ferrol, que viene de vencer a la UD Ibiza en casa por 1-0.