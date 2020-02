El espigón de Salobreña inicia el trámite de calificación ambiental unificada

La alcaldesa de Salobreña, María Eugenia Rufino, ha anunciado que ya se ha iniciado el trámite de calificación ambiental unificada del espigón de Salobreña, un procedimiento que agilizará la ejecución del proyecto una vez cuente con asignación presupuestaria por parte del Gobierno Central tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Así se lo ha hecho saber la dirección general de Costas por lo que espera que en menos de un mes se publique en el Boletín General del Estado (BOE) y se comunique de manera oficial tanto a la Junta de Andalucía como al Ayuntamiento para que comience el plazo de alegaciones. No obstante, la alcaldesa no cree que haya porque "es un proyecto simple que cuenta además con todos los estudios previos para no causar ningún impacto negativo en el entorno sino uno positivo con la recuperación de la playa".

Esta situación responde al compromiso adquirido por la Dirección General de Costas en Madrid con la alcaldesa de realizar todos estos trámites de manera paralela a la aprobación de los PGE. Con la consecución de éstos se logra que no haya que esperar a que haya dinero para comenzar con las gestiones sino que se finalizan todas los procedimientos posibles y así el espigón se puede convertir en un menor espacio de tiempo en una realidad.

La primer edil de la Villa ha querido aclarar, en este sentido, que la polémica generada en las últimas semanas sobre el número de espigones en Motril no afecta de ninguna manera al proyecto de Salobreña: "Ambos confluyen en la desembocadura del río Guadalfeo y alguien puede tener el temor de que afecte al espigón de Salobreña pero nada tiene que ver", ha apuntado Rufino.

El espigón de Salobreña se situará en la playa de la Punta del Río, en la margen derecha del río Guadalfeo y contará con una longitud aproximada de 150 metros.