Diego Giustozzi: "El que se crea por encima de ElPozo está muerto"

Diego Giustozzi ha asegurado tras su renovación con ElPozo Murcia hasta 2022 que ha sido "fácil" llegar a un acuerdo con el club y que, pese a que surgiesen rumores de ofertas de otros clubes, no hizo caso: "No sería yo si ElPozo, que apostó por mí cuando tenía 39, ahora a las primeras de cambio yo escuchase cualquier oferta. No me lo hubiese perdonado nunca".

"Les demostré a los chicos que quién se crea por encima de los demás, sobre todo del club, conmigo está muerto, está fuera automáticamente. El que piensa en colectivo lo tiene muy fácil", afirmó Giustozzi en un momento de la rueda de prensa que se produjo en Estrella Levante en la que habló, además, de la recuperación de su plantilla en la que no están al 100% ni Leo Santana, Miguelín, Pol Pacheco, Marc Tolrà, Fernando Aguilera y Matteus.

"Si estoy aquí es porque ElPozo no ganaba títulos. Me estoy quitando la obsesión de ganar y entiendo que no es tan fácil ganar como me pasó en el pasado. A partir de ahí hay muchas cosas buenas como trabajar, generar buen ambiente y felicidad. Sinceramente, si los demás tienen paciencia o no me importa poco", sentenció.