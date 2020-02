Ontinyent presentarà aquesta setmana el Primer Pla Estratègic Municipal de Joventut

L’Ajuntament d’Ontinyent presentarà el proper dimecres 19 el seu primer Pla Estratègic de Joventut. Serà en un acte públic en el Centre Cultural Caixa Ontinyent. El Pla ha estat coordinat per la Universitat d’Alacant per l’acord signat entre l’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, i el rector de la Universitat, Manuel Palomar.

El regidor coordinador d’Educació, Óscar Borrell, explicava que des de la seua àrea es va treballar prèviament en la confecció d’un Pla de Joventut participat pels joves amb entrevistes i fòrums, un treball que va servir d’embrió per elaborar aquest nou Pla Estratègic.

El regidor de Joventut, Jordi Vallés, avançava que el pla compta amb 3 gran línies: Educació, ocupació i empreniment; cultura, oci, participació i esport; i emancipació, vivenda, igualtat i salut. Vallés destacava que “és el primer pla que es fa d’estes característiques a la ciutat”.

Per altra banda, des de la regidoria de Joventut s’ha informat de l’organització de diversos tallers i cursos formatius per als i les joves del municipi al marc de la seua programació de joventut per al primer trimestre de l’any. Jordi Vallés recordava que “són activitats que atenen a les preferències i demandes dels i les joves per al seu temps d’oci”.