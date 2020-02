L'Ajuntament d'Ontinyent edita un llibre per tancar els actes sobre el Centenari de l'Himne a la ciutat

Un llibre editat per l’Ajuntament d’Ontinyent servirà per tancar les activitats del projecte “Cent anys de l’himne per a una ciutat” impulsat per la Societat Unió Artística Musical d’Ontinyent. “Estudis al voltant del compositor Rafael Martínez Valls” s’edita coincidint amb el 125 aniversari del naixement del músic, i servirà d’epíleg als actes que tenien lloc en 2018, any del centenari de l’himne, que incloïen un cicle de conferencies i un concert on es va poder escoltar obres de diversos generes i estils d’aquest autor.

L'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, destacava el següent a la presentació del llibre:





El coordinador de l'edició i membre de la Societat Rafael Revert, explicava la estructura d'aquest llibre:





Per la seua banda, el President de la Unió, Rafael Soler, destacava que aquest treball "és un nou pas al treball des de la Unió Artística Musical per treballar en àmbits com la recuperació del patrimoni musical, posar de relleu als compositors i aprofundir en la cerca dels orígens bandístics d’Ontinyent”.

El regidor de Cultura, Àlex Borrell, felicitava a la Unió per la seua tasca i destacava que "des de l’Ajuntament es comprometen amb la posada en valor de la memòria dels personatges històrics”.