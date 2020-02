Posac quiere cerrar el debate sobre las retribuciones de los munícipes

José Luis Posac se muestra tajante. "Hay que acabar ya con este asunto", afirmaba el edil este martes en el programa Hoy por Hoy Peñafiel, en referencia a las constantes alusiones sobre las retribuciones municipales del líder de la oposición, el popular Roberto Diez.

"Los tres primeros meses no cobramos, los demás 1.050 euros, 870 y 1200 euros el último mes, pero eso de que cobramos 1.500 euros, diga la verdad", apuntaba Posac. El edil va más allá y ha denunciado que el ex alcalde "usted el máximo que ha estado aquí ha sido cuatro horas y había días que no venía. Yo desde que tomé posesión, todos los días, me tiro ocho horas por la mañana y por la tarde, los días que hay comisión, otras dos o tres horas. Eso es lo que estoy percibiendo", añade.

Más allá de las respuestas al que fuera alcalde de la localidad, el concejal peñafielense ha avanzado en otras materias. El primer lugar, Posac recuerda la importancia de industrializar Peñafiel para no perder más población. "Me preocupa que bajemos de 5.000 habitantes. Como no lo paremos en apenas cinco o seis meses estaremos en cinco mil raspaditos", señala, apuntando como soluciones el desarrollo de los terrenos de la azucarera. "Hay que desarrollar la azucarera. La Junta nos prometió que tras el cierre se iba a instalar alguna empresa, pero a día de hoy estamos en lo mismo", recuerda.

Por otro lado, en cuanto a la seguridad ciudadana recuerda que "hace 20 años les dije se nos van los municipales porque perciben más en Íscar y ahora seguimos igual. Se van porque a 50 kilómetros de Peñafiel cobran más", ha apuntado el concejal del equipo de gobierno. Poniendo el foco también en la Guardia Civil. "Poco podemos hacer. Podemos ir al delegado de Gobierno, con el que vamos a hablar, pero estamos en entre provincias Burgos Valladolid y Segovia".

Además, de la pasarela sobre el río Duratón "como un problema heredado" y los agravios de los vecinos afectados por la caída del pino Macareno "con los que ya hemos hablado, y es que hasta ahora no teníamos presupuesto.

Además, ha recordado la muestra RiberExpo con la idea de recuperar un evento similar. "Vamos a tratar de recuperar algo. Vamos a ponernos a entera disposición de los bodegueros y darles facilidades para que vuelva", avanza y denuncia la pérdida de la feria por parte del anterior equipo de gobierno. "Ustedes la perdieron, o nos van a echar la culpa a nosotros del abandono de la feria", ha apuntado en la Cadena SER.