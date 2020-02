Gloria Rueda nos cocina 'Arroz con almejas' y nos habla de su trayectoria profesional

Lleva años siendo un referente en la enseñanza de la danza en Cantabria, pero mantiene la misma ilusión y el carácter soñador intacto que la llevó a ser Miss Cantabria en 1990. Un momento aquel, que recuerda con cariño y que la permitió conocer el mundo de la moda, un boom, no obstante, que no la alejó de su pasión por la danza. Gloria Rueda ha recordado en Hoy por Hoy Cantabria sus inicios y el momento en el que apostó por dedicarse a la enseñanza y no convertirse en bailarina profesional porque eso suponía salir de Cantabria. Cuando estaba decidiendo qué hacer surgió la oportunidad de empezar a dar clases de baile en el colegio Pedro Velarde de Muriedas, “fui lo que me abrió las puertas para llegar hasta donde he llegado”, ha asegurado Rueda agradecida.

Montó su propio negocio en 1999, en Maliaño y años después una segunda academia en Santander, donde ha formado a cientos de niños y niñas en el amor a la danza que ella misma profesa. La disciplina y “su cabezonería”, como ella misma reconoce, la han ayudado en este camino.

Metidas en conversación, hablamos con ella de cocina. “No me gusta cocinar”, reconoce de entrada, para a renglón seguido asegurar que lo hace a diario porque sus hijos llevan al cole la comida que ella misma prepara en una “tarterita”. “Mi hija come muy bien, pero no le gustan muchas cosas por lo que le angustiaba el tema del comedor. Así que empecé a prepararle yo la comida. No olvidemos que la alimentación también forma parte de la educación de nuestros hijos” nos ha relatado Gloria, que lleva 8 años madrugando para preparar sus menús. “Esta mañana he preparado garbanzos con chorizo y solomillo” ha añadido.

Sobre sus gustos y aficiones gastronómicas nos ha contado que le encanta la cocina mexicana pero que no es muy de comer fuera, aunque disfruta mucho cuando lo hace porque le encanta el ambiente que se genera, “ese bienestar de compartir conversación con amigos y familia”.

Como todos los invitados a la sección ‘Jugando a las cocinitas con…’ nos ha traído una receta. En su caso ha optado por un arroz con almejas porque “me he criado alrededor de una cocina con mi madre, mi abuela y mis hermanas y es una receta que he heredado de ella y que a mis hijos les encanta”. Aunque a la receta tradicional ella le ha dado su punto, picante en este caso.

La receta, muy sencilla: “Cogemos una sartén y echamos aceite de oliva, ajitos picados, perejil y cayena para que rehogue. Después ponemos las almejas y a medida que se abran añadimos el arroz, el agua y la sal y que se vaya haciendo poco a poco” ha resumido Gloria.

Al detallarnos su receta, la también empresaria, dedica unas palabras de cariño a su madre, “pilar fundamental” para ella y sus 3 hermanas al haber perdido a su padre cuando eran pequeñas y ser la personas que les ha inculcado todos los valores.. “Un besito, mamá, que te amo”.