El maratón de València agota sus dorsales diez meses antes de la prueba

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP ha vendido los 30.000 dorsales disponibles para su próxima edición que tendrá lugar el 6 de diciembre de 2020 cuando faltan aún 10 meses para su celebración y menos de tres meses después de abrir inscripciones.

Al igual que el año pasado, la Organización abrirá en los próximos días una lista de espera con la que poder dar entrada a corredores interesados según vayan produciéndose bajas por diferentes motivos de participantes ya inscritos.

Para su 40 aniversario, el Maratón Valencia amplió su número de dorsales disponibles hasta 30.000 (5.000 más que en 2019) divididos en tres tramos de precios de 60, 80 y 100 euros. El primer bloque de 10.000 dorsales se puso a la venta al día siguiente de la prueba y se agotó en menos de 48 horas, mientras que el segundo, de la misma cantidad, se acabó nueve días después.

Paco Borao, presidente de SD Correcaminos y director de carrera, destacó que “hemos conseguido que haya verdadera pasión por correr el Maratón Valencia y no podemos estar más que agradecidos a las personas que han confiado en nosotros para disfrutar juntos de esta edición tan especial de nuestra carrera”.



El pasado año, la prueba colgó el cartel de no hay dorsales a finales del mes de junio, casi seis meses antes de la prueba, por lo que la Organización, a cargo de la SD Correcaminos y el Ajuntament de València, decidió eliminar el 10K Valencia Trinidad Alfonso y ampliar plazas para el maratón. Por tercer año consecutivo se agotan los dorsales para el mejor maratón de España, según la RFEA, y el primero en conseguir la Etiqueta Platino de World Athletics.



Para celebrar esta distinción platino de World Athletics, la prueba sacó a la venta hace semanas cien Dorsales Platinum. Se trata de una nueva modalidad de participación en la prueba que incluye una cuota benéfica especial para Save The Children –entidad solidaria de 2020– y numerosos extras como acceso a la zona VIP, poncho poscarrera, participación en el Breakfast Run, etc. en una experiencia diferente para aquellos que quieran vivirla.

El Medio Maratón sigue sus pasos

Las 20.000 inscripciones para el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP, que tendrá lugar el 25 de octubre, también funcionan a muy buen ritmo. En diciembre se cerró el primer tramo de inscripciones, con 10.000 dorsales, y actualmente quedan cerca de 1.500 dorsales disponibles para que cuelgue el ‘sold out’.



El Medio Maratón Valencia cuenta con el aliciente de formar parte del nuevo circuito SuperHalfs, que reúne a las mejores pruebas internacionales de la distancia y que se estrena este año, cuando Valencia Ciudad del Running acoge la 30ª edición del mejor medio maratón de España el próximo 25 de octubre.