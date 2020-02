Foro quiere que la ordenanza de movilidad se someta a consulta

El grupo municipal de Foro en el Ayuntamiento de Gijón va a presentar una iniciativa plenaria para reclamar una prueba piloto de las restricciones de tráfico y aparcamiento previstas a partir del próximo año. Este proyecto, que se desarrollaría en el último trimestre de 2020, es una de las propuestas de la formación de cara a la aprobación de la nueva ordenanza de movilidad. El borrador prohíbe que los vehículos sin distintivo ambiental aparquen en la zona de aparcamiento regulado a partir de 2021 y limita su circulación por el casco urbano a partir de 2024.

El concejal Pelayo Barcia ha defendido esta medida, durante la que no se pondrán multas, para que los ciudadanos sepan que en un futuro no van a poder circular por el centro. Foro presentará enmiendas a la ordenanza para pedir que a partir de 2021 las restricciones circulatorias se apliquen progresivamente en períodos “menos lesivos” para las personas hasta su total aplicación en 2024 como propone el gobierno.

Al ser un tema “muy sensible”, Barcia ha anunciado que más adelante llevará al pleno una proposición para que en 2022 se haga una consulta ciudadana sobre la pertinencia de seguir adelante con la ordenanza, aunque ha precisado que la decisión final es del Consistorio.

Dentro del marco de la ordenanza de movilidad, Foro propone que las sanciones en materia medioambiental puedan conmutables por la asistencia a charlas medioambientales porque su objetivo no debe ser recaudatorio. Además, aboga por que las motos no paguen ORA (estacionamiento regulado) “en ningún caso” y por que los vehículos que tengan prohibida la circulación al carecer de distintivo ambiental no paguen el impuesto de circulación.