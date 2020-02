Álex Pérez: "Al saber de la continuidad de José Alberto decidí no seguir en el Sporting"

Disfrutó durante dos años como jugador del Sporting, pero los últimos meses fueron desagradables. A raíz de la derrota en el derbi, Álex Pérez desapareció de las alineaciones rojiblancas y se quedó a las puertas de la renovación automática de su contrato, supeditada a un número de partidos jugados. "Quiero pensar que no fue por eso", dice el ahora jugador del Arminia Bielefeld, líder de la segunda división alemana.

A pesar de no cumplir la cláusula, el Sporting sí hizo un intento por retenerle. "Por Torrecilla sí me sentí valorado", decía el defensa en los micrófonos de SER Deportivos Gijón. Pero rechazó la propuesta al ser informado de que seguiría el mismo entrenador. "Al saber de la continuidad de José Alberto no quise seguir porque era consciente de que no tendría un rol importante en el equipo", explica el madrileño, que en todo caso guarda un gratísimo recuerdo del Sporting. "Le tengo muchísimo cariño. Es un club especial. Se te exige mucho, pero también te da mucho. Si te quieres sentir futbolista, tienes que jugar en un equipo así. Es lo bonito del fútbol: jugar en un campo lleno", afirma.

Esa presión de la que habla la sintió personalmente. Álex sintió que se le criticaba con especial dureza. Y pone un ejemplo: "El primer año, con Barba, a mí se me miraba con lupa cuando era por él por quien habían pagado un traspaso, haciendo un esfuerzo, y yo llegué a última hora y aportaba lo que podía. Es un ejemplo; no estoy diciendo que fuera mejor o peor que Barba. Pero es como me sentí".

Álex Pérez con la camiseta de su nuevo equipo / SER Gijón

De su paso por Gijón guarda mucho cariño a Paco Herrera, el entrenador que primero le reclutó para el Valladolid y, posteriormente, le llamó para que se incorporara al Sporting. "Fue quien me sacó del charco en el que estaba", recuerda el defensa. Y en el club gijonés entabló una gran amistad con Hernán Santana, cuyo ostracismo actual no entiende. "Es un jugador muy aprovechable y muy válido. Su fortaleza mental fue una de las circunstancias que me hizo ser amigo suyo. Sabía que cualquier jugador estaba por delante de él, pero entrenaba como el mejor y se exigía al máximo todos los días".

Desde Alemania, afirma haber visto prácticamente todos los partidos del Sporting. Confía en que pueda remontar, si logra "regularidad" y evitar los "detalles puntuales" que, a su juicio, le están penalizando.