Galarreta: "No analizamos el fallo individual de un jugador"

Soria fue el territorio donde reapareció Galarreta. No jugó todo el partido ante el Numancia, pero de él se espera que vuelva a tener un papel principal dentro del equipo. El centrocampista habló de cómo está el grupo después de los últimos resultados. No se gana desde hace ocho jornadas. El futbolista confía en que ante el Alcorcón, aprovechando que no está demasiado sólido en su campo, pueda Las Palmas conseguir la primera victoria en 2020.

Restó Galarreta importancia al fallo de Alberto de la Bella en Soria. Se significó su comentario no por responsabilizar a los defensores a nivel individual, sino que fue crítico desde una perspectiva general del grupo. Por otra parte, reconoció que aunque no están pensando sino en ir partido a partido, el estar a tiro de piedra de la promoción, hace que todavía no descarten la opción del ascenso a Primera División