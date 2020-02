Los profesores malagueños suspenden el nuevo decreto de escolarización

La fuerza sindical con más peso en la docencia concertada de la provincia de Málaga , la Confederación de Sindicatos Independientes de Enseñanza, CSIE, suspende el nuevo decreto de escolarización de la Junta de Andalucía y lo califica como "insuficiente".

La secretaria general de CSIE Andalucía, Silvia Santos, se cuestiona "¿Qué libre elección de centro educativo existe mientras los alumnos de la concertada no tengan las mismas ayudas de comedor, aula matinal y transporte que sus compañeros de la enseñanza pública ? ".

E interpreta que los cambios en el proceso de escolarización han sido "un amago muy tímido de ofrecer colegio concertado donde no había esta oferta".

El nuevo decreto garantiza a partir del 1 de marzo que todas las familias tendrán la misma puntuación para optar a un colegio concertado que no esté en su zona de influencia.

La medida tampoco safisface a la bancada de centrales sindicales con fuerza en la educación pública.

El secretario general de la federación de enseñanza de CCOO Málaga, Felix Martín, plantea " ¿ Y por qué no ofertar un colegio público de referencia?. Hay centros públicos que funcionan también que los padres querrían matricular a sus hijos, pero que no pueden por que no están en su zona de influencia"

El nuevo decreto mantiene los distritos de escolarización e introduce cambios en la baremación, que tendrá en cuenta el patrimonio familiar, además de la renta.