La Generalitat ofereix a Renfe ser l'operador de Rodalies durant 15 anys més

El govern català aspira a que Ferrocarrils de la Generalitat operi el servei de Rodalies de Catalunya, però el contracte de serveis que està negociant amb Renfe estableix que l’empresa estatal ho pugui continuar fent durant 15 anys més. El secretari d’Infraestructures, Isidre Gavín, diu que aquest és el temps màxim necessita Renfe per amortitzar la compra de trens que han pactat.

Gavín ha explicat que estan redactant un contracte “adequat per Renfe, per al temps de servei que necessita l’empresa per amortitzar els nous trens” que han acordat que s’han de comprar. El secretari d’Infraestructures i Mobilitat afegeix que “hi ha gent que ens pregunta com és que amb un servei tant dolent ja ens està bé Renfe per 15 anys” i que la resposta és que “si em donen el servei de qualitat que la ciutadania necessita, a mi m’és igual”.

Això sí, el govern català reclama al ministeri de Foment que les inversions pendents per millorar la infraestructura es recullin en un conveni, que a diferència d’un pla, els obligui legalment a executar-les. També exigeix que el ministeri traspassi a la Generalitat els diners per pagar a Renfe el cost del servei que no es cobreix amb el que ingressen amb els bitllets. Això ja ho preveia el traspàs de Rodalies, però fins ara Foment ha pagat directament a l’operador i això ha deixat la Generalitat sense una de les eines per pressionar Renfe, si no ofereix els serveis acordats.

Proposta de Rodalies Lleida, en dos mesos

La Generalitat preveu tenir en dos o tres mesos la nova proposta de Rodalies per Lleida que passa per una millora de freqüències en la línia de tren Lleida-Manresa. Una línia que rep la queixa de molts usuaris pel seu mal estat, pel temps que es triga en els trajectes i per l’envelliment dels combois.

Ara mateix, Adif està condicionant la Lleida-Manresa amb una inversió de 13 milions d’euros. I, segons ha explicat el secretari d’Infraestructures, Isidre Gavin, ha de passar també per la renovació dels trens, a disposar en el termini d’un any, any i mig. I, independentment de quan culmini un traspàs definitiu de les rodalies a Catalunya, el que farà la Generalitat amb la Lleida-Manresa és millorar les freqüències. Quan i quantes? Queda supeditat al projecte de Rodalies de Lleida que s’ha de presentar abans de l’estiu.

La millora de la línia Lleida Manresa és un dels eixos del nou pla de rodalies per Lleida. Els altres passen per complementar tren i autobús on no hi hagi línia fèrria, i que en poques setmanes es posi en marxa el bitllet combinat Renfe-Alta Velocitat-Rodalies

En la proposta de Rodalies Lleida, s'ha acordat també la redacció conjunta per part del Generalitat, Diputació i l'ATM de l'àrea de Lleida d'un estudi per avaluar la necessitat d'ubicar aparcaments dissuasius propers a les estacions de tren de la línia Lleida-Cervera.

I en la línia de la Pobla que és de Ferrocarrils, s’està redactant el projecte constructiu del baixador del polígon el Segre de Lleida, Isidre Gavín ha demanat la implicació de sindicats i empresaris per què utilitzin el transport públic enlloc del vehicle particular, quan estigui enllestit aquest baixador.