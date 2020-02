"Estudiaremos nuevas ofertas formativas en función de los recursos"

La II Feria de Formación Profesional que ha organizado la Concejalía de Promoción e Innovación del Ayuntamiento de Aranda ha contado con la presencia en el marco de la Jornada dedicada a la FP Dual del Director General de Formación profesional de la Junta. Agustín Sigüenza se ha mostrado satisfecho con el desarrollo de la Formación Profesional en Castilla y León por la elevada cualificación que ofrece al alumnado y los altos niveles de inserción laboral que registran, lo que tiene como consecuencia que estas enseñanzas sean cada vez más demandadas. Ha destacado especialmente la empleabilidad de los estudios de FP Dual, que está alcanzando niveles cercanos al 95% de alumnos contratados poco después de finalizar sus estudios, lo que supone uno de los grandes atractivos de esta modalidad de enseñanza profesional

Sigüenza, que previamente pasaba por el programa Hoy por Hoy Aranda, se ha mostrado cauto con respecto a la posibilidad de implantar nuevos ciclos formativos en la comarca como demandaba recientemente una delegación del equipo municipal de gobierno a los responsables de la Consejería de Educación. Asegura que aún es pronto para definir cuáles serán las nuevas ofertas que se aprobarán de cara al próximo curso 20-21, para el que asegura que tienen muchas peticiones de todas las provincias y numerosos municipios, mientras que los recursos dotacionales y de personal que maneja su departamento sin limitados.

“No podemos implantar todo lo que nos gustaría porque los recursos de la administración para dotar a los centros de nuevas instalaciones y profesorado son limitados”, ha asegurado. El Director General de Formación Profesional no ha querido entrar en la competencia que pueda suponer para Aranda los nuevos ciclos anunciados o implantados de vitivinicultura en San Esteban de Gormaz y de actividades físico-deportivas en Soria. “No nos sobra oferta en ninguna de las dos disciplina. Son dos estudios muy bien aceptados por la población joven”, finaliza.