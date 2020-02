Barbón confirma que Asturias y Galicia trabajan juntas en las alegaciones al estatuto de las electrointensivas

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha confirmado esta mañana que trabaja de manera coordinada con su homólogo gallego, el presidente de la Xunta de Galicia, el popular Alberto Núñez Feijóo, para la presentación de alegaciones al estatuto de las empresas electrointensivas, llamado a abaratar el coste de la energía en las compañías grandes consumidoras, pero que no convence al sector.

Barbón lo ha desvelado en el turno de Preguntas al Presidente que ha tenido lugar durante la sesión plenaria desarrollada en la Junta General del Principado y en la que no han faltado las críticas de PP, Foro y Vox: los grupos de la derecha le niegan a Barbón capacidad alguna para influir, en beneficio de la industria asturiana, en el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Ha sido en concreto, en el turo de respuesta a la portavoz del PP, Teresa Mallada, que al igual que han hecho Foro, Vox e incluso IU, ha cargado contra la Ministra de Transición Ecológica y Vicepresidenta del gobierno español, Teresa Ribera, por la descarbonización exprés y por el recorte anunciado del 38 por ciento a la prima al sector de la cogeneración de energía.

Mallada cree que el gobierno de Barbón “es el gobierno de las fotos y no de las soluciones y a eso me refería cuando yo le decía el otro día, que tan mal le sentó, que se quitara el traje de secretario general de la Federación Socialista Asturiana y se pusiera a gobernar”. Adrián Barbón le replicó “quiero decirle, porque le va a dar un parraque, sí le va a dar un parraque, porque demuestra que no tiene ni idea de ello, que estamos trabajando con la Xunta de Galicia en torno a las alegaciones, compartiendo información para que se parezcan, señora. Y yo mismo he tenido conversaciones con el presidente Feijóo para establecer cuáles pueden ser las posiciones más decididas para el estatuto de la industria electrointensiva”.

En la misma línea de crítica que el PP, Ignacio Blanco de Vox ha preguntado al presidente sobre los beneficios para Asturias de su relación con Pedro Sánchez o con la asturiana Adriana Lastra y ante la coincidencia de gobiernos socialistas en España y Asturias. Venía a criticar con ello Blanco, el seguidismo que ve en el presidente asturiano hacia el PSOE de Sánchez. Blanco ha mostrado su preocupación “por su salud, porque tanta genuflexión a sus dirigentes madrileños va a poder causarle algún daño en las lumbares, tenga mucho cuidado con eso”. A ello, Adrián Barbón ha respondido que ese debate, el del “sucursalismo” político es “más viejo que la tos” y al respecto de la pregunta sobre los beneficios de contar con dos gobiernos del mismo color en Asturias y España, Barbón incluye el de haber conseguido la “irrelevancia” de Vox.

En cuanto a las alegaciones que presentará Asturias este jueves al estatuto electrointenviso, el presidente confirmó que pedirán la incorporación de la definición de consumidor hiperelectrointensivo, la elevación al máximo de las exenciones permitidas por Europa, también al máximo las compensaciones por emisiones CO2 y más incentivos a los contratos bilaterales con empresas productoras de energía (los contratos de PPA).

El presidente ha reconocido además su preocupación por el recorte en la prima a la cogeneración energética anunciado, pero ha recordado que fue en tiempos del gobierno de Mariano Rajoy, en 2014 cuando se fijó en una orden ministerial la revisión del sistema por el concepto de rentabilidad razonable.