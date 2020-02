Ramón pide al PP que proponga proyectos en Ponferrada ' y no comiendo grelos en Monforte de Lemos'

El alcalde de Ponferrada confía en que el presupuesto de este ejercicio forme parte del orden del día del pleno previsto para el viernes 28 de febrero, un proyecto económico que no supondrá mucha variación con relación al de años anteriores pero del que el regidor, Olegario Ramón no quiere avanzar sus contenidos antes de que lleguen a la comisión en la próxima semana.

A lo que no ha dudado en responder el alcalde es a la propuesta del PP de convertir la junta de portavoces en el foro de debate de proyectos de futuro del municipio. El socialista le ha recordado al portavoz del PP, Marco Morala, que los ciudadanos dijeron en las urnas el pasado mes de mayo quienes tenían que gobernar.Aún así ' todos los que presenten proyectos serán bienvenidos en Ponferrada que es mejor que ir a comer grelos a Monforte para presentarlas allí' señaló el regidor en referencia a una visita del PP de Ponferrada a la localidad lucense. De hecho, el alcalde confía en que ' reabrir la avenida de España no sea una de las propuestas' no sea una de los proyectos en referencia a la promesa electoral de los populares.