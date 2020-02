El Cádiz vive una semana más corta de lo habitual. Los amarillos jugarán el viernes en Gijón por lo que tienen menos tiempo de trabajo después de la derrota ante el Malaga. Un inconveniente incómodo para el entrenador cadista que reconoce que "me gustaría tener más tiempo para entrenar, estar juntos y corregir cosas, sobre todo más después de una derrota".

El técnico hace balance sobre el momento y las dificultades que está encontrando el equipo en este tramo de temporada. "Se nos conoce muy bien y eso nos hace cambiar nuestra forma de jugar y no somos un equipo con varios registros. Cuando el equipo corre con balón no gana y si corre sin el balón normalmente gana. Y eso los rivales lo saben. Tenemos que ser más intensos". El técnico ahondaba en esta idea recalcando que "tenemos que ser fuertes, no hábiles ni preciosistas ni excepcionales y a partir de ahí sale lo demás. Y eso es lo que tenemos que trabajar, en eso perderé la energía más que en otra cosa".

Con las llegadas de los refuerzos en el mercado invernal el equipo amarillo tiende a jugar con dos delanteros, algo para lo que se está trabajando. "Hay que ser capaz de jugar con dos arriba. Es verdad que el equipo se resiente a la hora de tener la pelota , pero debemos tener más pegada, pero aún no lo estamos consiguiendo".

Del Sporting de Gijón, el entrenador amarillo piensa que "maneja bien el balón tienen las ideas claras y vienen de lograr un buen resultado en Santander. Esté bien o mal, siempre es un rival peligroso, pero encima están bien. La idea es que ellos no jueguen cómodos. Si incomodamos al contrario aparecerá nuestra oportunidad".