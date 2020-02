Aketxe advierte: "Si perdemos volveremos a la misma mierda de antes"

Ager Aketxe aseguró este miércoles que el Deportivo no debe relajarse ahora pues corre riesgo de volver a posiciones peligrosas. "Si perdemos volveremos a estar en la misma mierda en la que estábamos hace dos meses", comenta el media punta. Sin embargo, ahora "todos nos creemos mejores. Parecemos más buenos", continúa.

Tras la imperial racha de resultados, el Dépor choca su situación con la del Zaragoza, que encadena once jornadas en las que sólo lamentó una derrota. "El Zaragoza lleva un gran nivel. Este año han acertado en los fichajes y tienen una dinámica buena y han encajado muy bien las piezas", explica el pelotero. El duelo será el próximo domingo en la Romareda, aunque antes los maños afrontan un duelo aplazado contra el Mirandés. El cansancio puede pasar factura a los de Víctor Fernández . Por otro lado, todavía se recuerda en A Coruña el duelo de Riazor ante los aragoneses, que vencieron sin dar opción al equipo entonces entrenado por Luis César Sampedro.

El efecto Vázquez

La llegada de Fernando Vázquez ha cambiado por completo al equipo coruñés. Uno de los más beneficiados fue Ager Aketxe. Con él, el de Castrofeito ha contado en todos sus partidos. "En la posición que estoy jugando me siento cómodo y me siento útil para el equipo. No me puedo quejar y ojalá siga así. El míster nos cambió la mentalidad a todos. Él ha encajado muy bien las piezas para que todo funcione como ahora", recuerda. También celebra la llegada del turco Emre Çolak, que entiende que ha hecho mejores a los jugadores gracias a su enorme calidad.

Por último, se refirió a la lesión de Michelle Somma. "Sabemos que el menisco lo tiene tocado pero hasta que le abran no se sabrá más", aunque dio a entender que no es necesario fichar para suplir al defensa

"Hay variantes suficientes para sustituir a Michelle. Pero si tienen pensado fichar, bienvenido sea", concluye.