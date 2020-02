Preocupación máxima en el Deportivo: Montero es duda ante el Zaragoza

La accidentada sesión de entrenamiento de este miércoles del Deportivo en Abegondo deja resentida a la defensa de Fernando Vázquez, clave en la resurrección del conjunto blanquiazul. A la grave lesión de Somma se une la baja de Salva Ruiz, con una elongación, y las dudas que genera el estado físico de Montero. El defensa andaluz es duda para el duelo del domingo en la Romareda. Si se confirma su ausencia, sería un jaque en toda regla a la exitosa zaga de tres centrales.

La alarma se encendió decididamente con Javi Montero

El central se retiró por un fuerte golpe en el tobillo tras una acción con Mamadou Koné en el entrenamiento. Montero se retiró cojeando y con la ayuda del doctor blanquiazul a los vestuarios. Se le aplicó hielo en el primer momento. La primera exploración anticipa un esguince, aunque los médicos del Deportivo esperan que se pueda recuperar a tiempo antes del domingo. La ausencia de efectivos en esa demarcación obligaría a Vázquez a arriesgar para acelerar la recuperación.

Sin Salva Ruiz

El que seguro no estará en La Romareda es el lateral izquierdo Salva Ruiz. El jugador, muy del gusto de Vázquez, reapareció tras su lesión ante el Girona. Sin embargo, ahora sufre una sobrecarga en los isquiotibiales que ha llevado a los galenos blanquiazules a aconsejar descanso para el fin de semana con el objetivo de evitar una lesión más grave.

Además, tampoco estará en Zaragoza Vicente Gómez. No prosperó el recurso presentado por el Deportivo al acta del colegiado del Girona Depor. A pesar de que el comité entiende que las expresiones de Vicente no son "expresivas de insulto, menosprecio o vejación", aunque corresponde al árbitro valorarlo y Competición no desautoriza así a Jorge Figueroa Vázquez y mantiene la sanción a Vicente con un partido.