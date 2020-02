La Terraza, Bien de Interés Cultural en su 100 aniversario en Sada

La Terraza de Sada, la joya del Art Noveau, ya es Bien de Interés Cultural. De este modo la Xunta de Galicia protege este edificio de los años 20 concluyendo que representa un "caso único de conservación" de los edificios modernistas de esta tipología, función y ocio en la Comunidad Autónoma.

Ahora toca analizar medidas para reducir el impacto de las visitas y que garanticen su estado de conservación. Hablamos en Hoy por Hoy A Coruña con el arquitecto José Ramón Soraluce, autor del estudio 'Las siete Terrazas en Sada'.

Soraluce defiende que el edificio siga vivo, y que ahora, tras la declaración de BIC, será más fácil mantenerlo: "Hasta ahora, los propietarios tuviero que asumir todo lo que ha costado mantenerlo y que llegue a nuestros días, si no hubiese sido por su atención no hubiese llegado a nuestros días".

El profesor Soraluce señala que aún se puede actuar sobre el edificio, aunque requerirá un plan previo para rehabilitarlo, no solo el edificio, también su entorno: "La propia declaración del DOG habla de que deben tomarse medidas para reducir el tráfico rodado, es una condición que deberá asumir la administración, no la propiedad, me temo que esa calle se tendrá que cortar o reducir su uso".

Sobre la obra arquitectónica en sí, el especialista destaca: "Tiene más de 100 años de vida y este es un caso rarísimo, es la arquitectura frágil, la arquitectura desmontable. Estas terrazas cuando se montaban en los jardines de Méndez Núñez tenían concesiones de hasta 3 años y después se tenían que desmontar".

Un trámite lento

En 2018 se inició el expediente para declarar a este edificio Bien de Interés Cultural. El decreto publicado en el DOG establece la necesidad de elaborar un proyecto o plan integral de conservación del monumento, y la publicación de un nuevo plano que detalle con mayor precisión la delimitación del bien y el contorno de protección del mismo.

A partir de haberse publicado en el DOG, la Terraza contará con un régimen que implicará su máxima protección y tutela, por lo que su utilización quedará subordinada a que no se ponga en peligro el monumento. Este régimen también implica el acceso de visitantes un número mínimo de cuatro días al mes durante, por lo menos, cuatro horas al día.

Un edificio que ha evolucionado

Aunque la Terraza se monta en Sada en 1920, este edificio tuvo ya vida unos años antes en los Jardines de Méndez Núñez de A Coruña hasta que fue desmontado y trasladado en 1919.

A lo largo de su historia ha sufrido importantes reformas, ampliaciones y transformaciones. El arquitecto José Ramón Soraluce defiende que se han conocido un total de siete Terrazas en estos más de 100 años de historia.