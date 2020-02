Luque enseña el camino

Con una sola victoria en las últimas diez visitas, el Municipal de Guijuelo se ha convertido en un escenario minado para la Cultural, que prepara el partido del domingo con el refuerzo moral que inyectó el reciente triunfo y con un as en la manga para viajar al feudo chacinero: Julián Luque. El jugador cántabro volverá a la que fue su casa las cuatro últimas temporadas y donde será recibido como uno de los grandes futbolistas que vistió la casaca verde, uno de los guardianes del fortín chacinero donde ningún rival ve puerta desde noviembre.

"No podemos especular", asegura Luque ante la previsión de un planteamiento eminentemente defensivo para tratar de neutrlizar la racha del rival. "Allí se puede jugar al fútbol", insiste, dándole a su ex equipo el mérito "de dar el 120% en cada partido. El contexto de partido es diferente y hay que cambiar el chip" rematando su previsión con una repetida clave: "no podemos cometer errores atrás".

En la temporada del cambio y alternando presencias y ausencias en las alineaciones, Luque echa la mirada atrás cuando era difícil imaginar un cambio a lo grande y afrontará este encuentro tan señalado en lo personal dejando a un lado lo sentimientos y "buscando la parte buena conozco el campo, el rival, el ambiente que se va a vivir y el contexto de partido que se puede dar. Puedo aportar muchas cosas en un partido tan especial".

Para esta cita (domingo, 17:00 horas) la Cultural ya despacha doscientas entradas al precio de 12 (mayores de 30 años), 10 (18-30 años) y 5 euros para el resto. El punto de venta es la tienda oficial del club en el estadio Reino de León y el plazo de compra hasta el viernes a las 14:00 horas.