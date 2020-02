La Cultural acusa a "Orgullo Cazurro" de boicotear y coaccionar la nueva grada

La puesta en marcha de la "Grada de Animación" en el fondo norte del Reino de León ha provocado las primeras fricciones entre la Cultural y alguna de las peñas del club, como "Orgullo Cazurro". Durante la segunda parte del último partido, este grupo hizo prevalecer su lema solapando la pancarta "Legio 1923" que da nombre a la nueva zona con la que la entidad pretende generar un mayor ambiente en el recinto.

En un comunicado público, los rectores han mostrado su profundo "malestar por algunas situaciones acaecidas durante el último encuentro de liga, en el que un reducido grupo de asistentes al mismo trató de condicionar el magnífico ambiente de fútbol y respeto que siempre se vive en el Reino de León". En concreto, apuntan a la peña "Orgullo Cazurro": "lamentablemente, la afición culturalista situada en el fondo sur, junto con la anunciada grada de animación “Legio 1923”, tuvo que soportar el sabotaje y boicot por parte de algunos miembros de la agrupación Orgullo Cazurro, los cuales, días atrás, habían dado su conformidad a la formación de este grupo de animación".

No se anuncian medidas contra el dicho grupo, pero se advierte desde la Cultural que "no se puede tolerar que dicha iniciativa, que surge desde nuestra afición, se vea atacada de la manera en la que lo fue el pasado domingo, cuando la agrupación Orgullo Cazurro decidió tapar con su bandera, la enseña de la nueva grada, condicionando además de manera clara la animación y el apoyo que esa parte fundamental del estadio brinda a nuestra plantilla. No pueden ni deben anteponerse intereses personales al beneficio común, ni mucho menos, hacerlo a través de la coacción, la intolerancia, o la falta de respeto hacia la grada culturalista".