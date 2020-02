Sanidad no ha reunido en 15 años al organismo que debería velar por los cuidados paliativos en Madrid

El consejero Ruiz Escudero defiende una nueva estrategia de cuidados paliativos como alternativa a la Ley de Eutanasia que tramita el Congreso y que él rechaza. “Cuando a un enfermo que sufre se le ofrece aliviar el dolor, su manera de afrontar la enfermedad puede variar”, aseguró este martes durante un desayuno informativo. “Sabemos que allí donde se ha legalizado la eutanasia, han dejado de desarrollarse los cuidados paliativos”, añadió el dirigente popular, justo antes de anunciar un nuevo plan integral de cuidados paliativos para el periodo 2021-2024.

Es la continuación de una sucesión de estrategias plurianuales, orientadas a reducir el dolor de pacientes hasta el momento de la muerte, que nace en 2005. Ese año la Consejería de Sanidad publica una orden para crear la Comisión Regional de Cuidados Paliativos, que tiene como funciones coordinar, evaluar e impulsar esos planes. Debería reunirse como mínimo cada seis meses, pero no lo ha hecho nunca en quince años. “Desde 2005, fecha de su creación, la Comisión Regional de Cuidados Paliativos no ha sido convocada”, reconoce la Consejería en una respuesta parlamentaria por escrito al diputado socialista José Manuel Freire. Sanidad justifica esa ausencia de reuniones en que esas funciones “han sido realizadas por grupos de trabajo en los que han intervenido e intervienen todas las estructuras de la Consejería”. No hay más concreción, solo el compromiso “de ponerla en marcha durante el año 2020”. Tampoco explica por qué no era necesaria hasta ahora. Un portavoz de la Consejería insiste en que esta materia “ha sido y es una prioridad, que cuenta con una red de atención de 44 recursos específicos, dotados con 90 equipos de 540 profesionales”.

No lo ve igual el portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad. “El gobierno regional crea cosas que luego no desarrolla y lanza los cuidados paliativos como antítesis de la eutanasia, aunque no tienen nada que ver”, asegura. Pone como ejemplo de incumplimiento la ley de marzo de 2017, que vela precisamente por los derechos y garantías de las personas en proceso de morir. “Los ciudadanos no la conocen y los profesionales apenas están informados”, critica Freire, que asegura que esta especialidad no está bien dotada económicamente en Madrid. La Asociación Madrileña de Cuidados Paliativos (AMCP) cree que la Comunidad "está mejor que otras", aunque considera que no se puede seguir avanzando sin referencias. "La Comisión se tiene que reunir, crear unos indicadores claros y evaluarlos", apunta su presidenta, Belén Martínez, que pide "no mezclar" en el mismo debate eutanasia y cuidados paliativos.

En el PSOE critican "la voluntad de sembrar confusión” en pleno debate de la nueva ley en el Congreso. En su conferencia, Ruiz Escudero, cerró filas de forma velada con las tesis del Partido Popular nacional, incluido el polémico argumento de su compañero José Ignacio Echániz, que atribuyó la nueva ley “a una política de recortes” del gasto sanitario. “Madrid no va a renunciar a sus responsabilidades y vamos a afrontar el coste, sea cual sea, que supone seguir al lado de las personas hasta el final de su vida”, dijo el consejero madrileño, considerado uno de los moderados del ala popular del gobierno Ayuso, y que apuntaló su razonamiento con una frase rotunda: "hay que acabar con el dolor, no con las personas".