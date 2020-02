Se ampliará a las playas fluviales el Plan COPLA de vigilancia y rescate

La Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública contará con un presupuesto de 52.125.863 euros e incluirá, entre otras novedades, un plan de playas fluviales y sumarse al proyecto europeo 'Climalert' de previsión de alertas de fenómenos meteorológicos adversos relacionados con el agua, sequías, inundaciones e incendios forestales, informó su titular, Beatriz Ballesteros, en la Comisión de Hacienda de la Asamblea.

A la puesta en marcha del proyecto 'Climalert', se dedican 25.607 euros. Está cofinanciado en un 75 por ciento por fondos europeos y se desarrollará a lo largo de cuatro años con un coste total de 185.000 euros.

Se trata de la puesta en marcha en este ejercicio de manera compartida con Francia y Portugal que permitirá la implantación de un Servicio Transnacional de Alerta Temprana de Riesgos Climáticos (Climalert), que ayudará a mejorar la previsión de los fenómenos meteorológicos adversos relacionados con el agua en el suroeste europeo.

Por otro lado, se recupera tras 10 años la inversión en vigilancia y rescate en playas fluviales de la Región de Murcia, en el marco del 'Plan Copla', que se dota con 680.633 euros repartidos en subvenciones a ayuntamientos y a Cruz Roja. En concreto se recuperan los puntos de vigilancia y seguridad en espacios del interior, para dotar de mayor capacidad de respuesta a los servicios de emergencias de los municipios donde se localizan estas zonas de baño, es decir, Calasparra, Cieza, Blanca, Lorca y Mula, entre otros.

En el marco del Plan de Seguridad Ciudadana, se financia a los ayuntamientos con una aportación de 18.840.000, a través de las Unidades Especiales de Seguridad Ciudadana, formadas por agentes de la policía local asignados a las mismas que suman un total de 628 miembros, cuyo objetivo es garantizar la seguridad en los 45 municipios de la Región.

Respecto al Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS), contempla inversiones por valor de 2.781.395 euros en las obras de remodelación y ampliación previstas de los parques de bomberos de Cieza, en su primera fase, y Mula, dos de los 15 parques con mayor antigüedad, y que junto a la Unidad Central, necesitan de una renovación en sus infraestructuras.

El proyecto de presupuestos mantiene la transferencia en gasto corriente para el funcionamiento del CEIS, que asciende a 15.302.865 euros. La Administración regional es titular del 51 por ciento, mientras que el 49 por ciento restante corresponde a los ayuntamientos, y asume, no obstante, un 65 por ciento de su financiación corriente porque la aportación de los municipios no se ha actualizado, además de que los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes no tienen que pagar por este servicio.

De tal modo se han mantenido las aportaciones de los 43 consistorios que forman parte del Consorcio para no gravar la situación económica de las administraciones locales, de tal forma que la Comunidad asume todos los incrementos que se vienen produciendo en el presupuesto desde el año 2011.

Los presupuestos de toda la Consejería crecen un 2,92 por ciento respecto al ejercicio anterior, "porque tenemos la oportunidad y el objetivo básico de seguir impulsando medidas de buen gobierno, coordinar la prevención e intervención en emergencias y mejorar la calidad de los servicios de la Administración regional", explicó Ballesteros.

Por primera vez se consigna crédito (30.000 euros) para el desarrollo de aplicaciones informáticas que resultan imprescindibles para la puesta en funcionamiento del Sistema de Integridad Institucional.

Se incrementan un 15 por ciento los fondos para educación al desarrollo y sensibilización, tal y como recoge el Plan Director de Cooperación al Desarrollo, lo que permitirá celebrar en 2020 las primeras Jornadas de Ayuda Humanitaria en la Región de Murcia.

Se destinan 187.400 euros a poner en marcha las medidas de transparencia y participación ciudadana y al funcionamiento operativo de los servicios para impulsar en 2020 la Estrategia Regional de Gobernanza Pública.

Las acciones orientadas a la simplificación administrativa para facilitar los trámites a las empresas a través de la carpeta empresarial suman 50.000 euros

A la calidad y la evaluación de las políticas públicas se destina 46.500 euros con la creación del Observatorio de la Calidad de los Servicios, los programas de evaluación y la creación de una web que unifique y mejore la información que se presta a los ciudadanos y se crea un buzón ético y un registro de grupos de intereses a través de dos aplicaciones informáticas, incluidas en el Portal de la Transparencia, que se dota con 30.000 euros.

"Debemos potenciar la participación ciudadana en la toma de decisiones, especialmente en el ámbito infantil y juvenil, y avanzar en la transparencia de toda la actividad del Gobierno regional a través de la mejora del Portal de Transparencia, de la calidad de la información y de su accesibilidad, con la finalidad de reforzar las políticas de rendición de cuentas", aseguró Ballesteros.

Para seguir avanzando en materia de Transparencia y Participación Ciudadana se pretende mejorar la publicidad activa, avanzar en los datos abiertos y en el impulso de la consolidación de la normativa regional junto al fomento de la cultura de gobierno abierto.

Otra de las líneas prioritarias será la de la Cooperación al Desarrollo y Acción Exterior con la financiación de actuaciones como el fomento de la cooperación técnica y el desarrollo de actuaciones en el marco del Plan Director de Cooperación Internacional al Desarrollo de la Región de Murcia.

El viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista Francisco Lucas ha criticado este martes en la Asamblea Regional uso que hace el Gobierno regional de la Consejería de Transparencia como órgano de propaganda de su presidente, Fernando López Miras, y que de los 52 millones de euros, solo 4 millones son la cantidad real que la Consejería puede destinar a política finalista de transparencia.

"Transparencia, participación ciudadana y buen gobierno son tres conceptos que parece que se han puesto de moda y son utilizados de manera continuada por PP y Ciudadanos, pero estas palabras tendrían que ser sagradas en política y no se deberían usar de forma banal, porque esto conlleva aparejado un desprestigio a las mismas y a las instituciones.", ha señalado.