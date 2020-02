Lemos: "O partido ante o Somozas é importante para aumentar o colchón"

Despois de varios meses onde as cousas non remataban de saír, o Bergantiños sumou esta fin de semana a súa terceira victoria nos últimos catro partidos na casa. A primeira delas foi no último encontro con Borja Facal ao mando e dende aquela, hai algo máis dun mes, as sensacións con José Luis Lemos están indo cada vez a mellor.

Ante o Barco viuse un equipo moi convencido da proposta do seu míster, que tocou a tecla axeitada con algúns cambios no once base. Aínda así, pese a victoria, o conxunto vermello continúa moi preto dos postos de descenso. Por iso, o encontro ante o Somozas, un punto por debaixo, resulta case que unha final.