El Col·lectiu Ontinyent en Bici reivindica un anell ciclista urbà a la ciutat

El proper divendres, el col·lectiu “Ontinyent en bici” ha convocat una bicicletada per reclamar la creació de un anell ciclista urbà. Aquesta iniciativa busca la creació de una xarxa ciclista per les principals avingudes i carrers de la ciutat per facilitar l’ús de la bicicleta front als vehicles a motor. Raül Micó, membre d'Ontinyent en Bici explicava així la seua proposta:

Segons aquest col·lectiu, es necessari crear aquest anell abans de la implantació del servei de bicicletes públic.

Aquesta acció començarà a les 7 de la vesprada del divendres a la plaça de la Coronació.