Vamos a empezar por tener una definición

Los derechos son libertades individuales o sociales garantizados por la ley. Los deberes son reglas, leyes y normas que regulan nuestra convivencia en la sociedad.

Después de esta introducción me quiero centrar en reclamar el derecho a una muerte digna. Es un tema urgente que afecta a muchas personas, que sufren, que necesitan ayuda para no prolongar la agonía, el sufrimiento. Y para sus familias que no pueden hacer cumplir la voluntad de sus seres queridos.

Y me llama la atención las barbaridades y expresiones que hemos oído estos días de boca de políticos que nos salvan sin pedírselo y predicadores farsantes que alarman, mienten e intimidan diciendo que lo que va a suceder es que cuando una persona vaya al hospital, se lo van a cargar sin su permiso.

A ver si lo entendemos. Los derechos no son de aplicación obligatoria. Solo están para quien de forma libre y responsable decida utilizarlos.

No se obliga a nadie a divorciarse, ni a tener pareja homosexual. Ni a utilizar métodos anticonceptivos o interrumpir su embarazo. No se obliga a nadie, pero quien decida utilizar estos derechos, tiene el amparo de la ley que garantiza el derecho e indica a las administraciones como deben poner los medios para que se cumpla.

Por eso me preocupa el retraso en la ley y los falsos debates pero sobre todo ¿cómo se llevará a cabo?- Parece lógico entender que será la sanidad públicay universal de nuestro país quien se encargue de garantizarlo. Pues si es así, márquese con claridad. No sea que pase como el derecho al aborto, que no se practica en los hospitales públicos, está concertado con clínicas privadas y solo hay 3 en toda Castilla y León, lo cual dificulta, retrasa y hace más difícil poder ejercer un derecho recogido en la ley.

Mi apoyo a una ley que permita ejercer el derecho a una muerte digna a todas las personas que así lo decidan y que sea realidad lo antes posible.