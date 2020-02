El Ayuntamiento de Palencia prohibirá circular montado en bici por calles peatonales y aceras

El Ayuntamiento de Palencia perfila los cambios definitivos de la Ordenanza Reguladora de Tráfico. Tras analizar la normativa que recoge la DGT, la propuesta definitiva incluirá la prohibición de circular montados en bicicleta y patinete eléctrico por calles peatonales y aceras. Y es que la ordenanza no puede contravenir la Ley en ningún caso. Por lo tanto, cuando la ordenanza se apruebe, no se permitirá ir montado en bici o patinete eléctrico en ambos casos, un asunto que provoca una fuerte controversia ciudadana. Son muchos los peatones que se quejan por la invasión de bicis y patinetes de aceras y zonas peatonales. Quienes utilizan la bici, lamentan que Palencia no tenga un carril-bici que permita circular cómodamente por la ciudad. Es más se quejan de la distribución de los carriles existentes en la actualidad.

El artículo 121.5 del Reglamento General de Circulación dispone que “la circulación de toda clase de vehículos en ningún caso deberá efectuarse por las aceras y demás zonas peatonales”. Con esa base, queda claro que tanto las bicicletas como son vehículos, porque así lo establecen, en el caso de las bicis, las definiciones del Anexo I de la Ley de Tráfico. En cuantos a los patinetes eléctricos , son vehículos porque así lo precisaba la instrucción de la DGT publicada el pasado mes de diciembre.