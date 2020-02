Se dice que uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. Hay días en los que parece que es mejor estar callado. Francisco Pérez, arzobispo de Pamplona ha comparecido hoy públicamente un año después de estar callado y un año después de que comenzara la catarata de denuncias de abusos sexuales en colegios religiosos.

Podríamos decir que ha respondido preguntas, aunque sería faltar a la verdad porque más bien ha tratado de regatearlas sin la habilidad de Messi para ese don y con la ayuda de sus acólitos en la rueda de prensa.

No, no teníamos prisa sino todo lo contrario. El arzobispo ha asegurado que no acudieron a la jornada organizada por gobierno y UPNA el viernes porque no les invitaron. Algo que es falso. Enseguida les contaremos los correos electrónicos cruzados entre arzobispado y organizadores de la jornada. Mentir está mal, y además para quienes creen es pecado.