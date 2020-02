El 'hombre para todo' del Salamanca CF, siempre educado, que regresa al banquillo

El Salamanca CF UDS destituyó este martes por la tarde a su entrenador, Aitor Larrazabal. La decisión vuelve a pillar a los aficionados del club a medio camino entre la sorpresa por efectuar el despido en plena semana de derbi ante Unionistas de Salamanca, y entre el 'hábito' de que el club tome decisiones de manera arbitraria cuando parece que las aguas bajan tranquilas por el club del Helmántico.

'Creo que se está encargando la directiva, yo no me puedo adelantar ni quitar. Tengo que acatar lo que me digan'. Estas palabras las pronunció Rafael Dueñas el pasado 22 de noviembre en la previa del partido ante el Haro Deportivo. Dueñas, que estaba en el alambre hasta que la dirección del club lo considerara oportuno (fin de semana tras fin de semana se especulaba con la posibilidad de que fuera destituido de su cargo y regresara a otras funciones) mantuvo la lealtad hacia la institución permanentemente.

Hombre tranquilo y siempre sonriente, aunque fuera preguntado por temas poco agradables como los ceses de sus predecesores, y la incertidumbre que permanentemente existe en el Salamanca CF UDS, ha pasado por distintos puestos. Desde ser segundo entrenador con, por ejemplo, Pablo Cortés, al cargo de primer técnico (responsable de los entrenamientos y las alineaciones, aunque nunca ha aparecido en las actas de los partidos puesto que no tiene la titulación requerida para ser preparador titular) y, en los últimos meses, responsable de la dirección general del Salamanca CF UDS.

En su etapa como cara visible del club del Helmántico ante la misteriosa y preocupante ausencia del presidente institucional, Ulises Zurita, Rafa Dueñas ha tenido que lidiar con dar la cara durante la semana de previa del Unionistas-Real Madrid ante el empeño del alcalde de Salamanca de que el partido se jugara en el Helmántico. El mexicano fue entrevistado a nivel nacional por El Larguero de Manu Carreño, en la SER, y solventó con diplomacia y educación la papeleta sobre si ofrecía el club el estadio a Unionistas o no.

Esa ha sido su principal función visible tras la marcha de Salamanca de Zurita y la desaparición del club de David Izazola, exjugador del club y que también pasó a labores de gestión administrativa. Durante su período como primer entrenador, Dueñas ha demostrado máximo respeto hacia los rivales y también hacia los periodistas que, habitualmente, cubren la información del club. De hecho, en cada comparecencia de prensa, siempre ha estrechado la mano de todos los presentes, algo llamativo e inhabitual.

Este miércoles Dueñas volverá a dirigir un entrenamiento. Teniendo en cuenta los precedentes en el Salamanca CF UDS, el mexicano podría estar varias jornadas al frente del equipo hasta que llegue el que será, en una misma temporada, el sexto entrenador distinto que acumule el club de la carretera de Zamora. Al fondo, el derbi ante Unionistas.

EL CLUB NO LE HA OFRECIDO A CORTÉS EL PRIMER EQUIPO

Asimismo, según ha confirmado la Cadena SER, el Salamanca CF en este caso no ha optado, de momento, por ofrecerle las riendas del primer equipo a Pablo Cortés, técnico del filial que en varias ocasiones ha salvado al club de otras situaciones institucionales y deportivas complejas.