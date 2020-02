Segovia no dispone de terrenos para ceder a Defensa en su idea de crear un centro logístico único

La alcaldesa Clara Luquero ha reconocido que el Ayuntamiento de la capital no dispone de terrenos públicos para ofrecer a Defensa ante la intención de crear un centro logístico del ejército para agrupar centros como pudiera ser el PCMASA 2 o como lo conocemos en Segovia la Base mixta.

Reconoce la alcaldesa que planeamiento urbanístico prevé 76 hectáreas de terreno privado entre Torredondo y Perogordo para uso militar. Clara Luquero ha anunciado que tiene solicitada una reunión con el secretario de Estado de Defensa para conocer las intenciones del ministerio para este reagrupación de centros militares.

Ahora al tener noticias de esta plataforma logística de Defensa comenta Luquero “vamos a preguntar cómo esta este tema y en qué condiciones. El ofrecimiento del Ayuntamiento es colaborar, pero lo que no tenemos son terrenos para ponerlos a disposición del Ministerio. Y hay que ser sinceros, ni podríamos expropiarlos porque no podríamos pagarlo. Ese suelo que necesita Defensa nosotros no lo tenemos. Y lo que no se va a hacer es pagárselo a particulares para cedérselo. Vamos a ser sinceros, muy como mi nombre, las cosas muy claras. A los ciudadanos no les podemos contar milongas”.

Respecto a otros asuntos la regidora anuncia la puesta en marcha de un expediente sancionador a la empresa constructora de realizar obras de finalización del edificio CIDE para la innovación, el desarrollo y el empleo. Declara Luquero que “quedan muy pocos remates para terminar, pero sí que estamos viendo un procedimiento sancionador por incumplimiento del plazo de entrega. Son unos días más, pero vamos a proceder, estamos empezando a tramitar. Ahora se inicia y luego se estudiará la cuantía” concluye la alcaldesa.

Una vez terminado este edifico la idea es la implantación de empresas innovadoras relacionadas sobre todo con la digitalización para intentar diversificar el modelo productivo y económico de la ciudad.