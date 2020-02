Radio Sevilla entregó sus VII Premios Losada Villasante a la Investigación

Radio Sevilla (Cadena SER) ha hecho entrega este miércoles 19 de febrero de sus VII Premios Losada Villasante a la Investigación, en un acto que, conducido por nuestro compañero Salomón Hachuel, ha tenido lugar en la sede de la Fundación Cajasol, en Plaza de San Francisco, y ha contado con la presencia, entre otros, de Rogelio Velasco, consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad; el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido; el rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro; el director general del Foro Interalimentario, Víctor Yuste; el alcalde de Carmona, Juan Ávila y Antonio Yélamo, director de Radio Sevilla y la Cadena SER en Andalucía. Entre los invitados se encontraban la esposa de Losada Villasante, Antonia Friend; el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos; el rector de la UNIA, José Ignacio García Pérez o el coronel jefe de la Oficina de Comunicación del cuartel general de la Fuerza Terrestre, Antonio Membrillo Bonilla, entre otros muchos.

En esta ocasión, Francisco Gancedo, en la modalidad de Investigación Científica; Enrique Mateos, en la modalidad de investigación agroalimentaria y Lara Ferrándiz Pulido, en la modalidad de Investigación en Innovación, han sido los galardonados con el original trofeo y 6.000 euros en metálico para cada uno de ellos, premios impulsados por la Sociedad Española de Radiodifusión, con la colaboración del Ayuntamiento de Carmona, la Fundación Cajasol, Mercadona, Foro Interalimentario y la Universidad de Sevilla. Además, cuentan también con la financiación de la Junta de Andalucía, a través de los Planes de Excelencia, Coordinación y Apoyo (PECAS) de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad.

Los premiados de esta VII edición

Francisco Gancedo, cuyo premio lo ha recogido Emilio Carrizosa, director del Instituto de Matemáticas de la Universidad de Sevilla por encontrarse ausente, es profesor asociado en el departamento de Análisis Matemático de la Universidad de Sevilla. Su línea de investigación se centra en el análisis matemático de la formación y propagación de singularidades en fluidos, un campo fuertemente ligado al análisis de las dinámicas de soluciones en las ecuaciones Navier-Stokes, uno de los problemas del milenio según el Clay Mathematics Institute. Gancedo estudia diferentes modelos físicos por su interés matemático así como por su aplicación. Actualmente está finalizando una Starting Grant concedida por el European Research Council (ERC).

Enrique Mateos, que ya obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado, es profesor titular del departamento de Biología Vegetal y Ecología de la US. Desde el inicio, su formación como investigador se ha abordado desde un punto de vista multidisciplinar, mediante el aprendizaje de técnicas ecológicas, fisiológicas, bioquímicas y moleculares tanto en la US como en otros centros de investigación. Sus investigaciones han permitido obtener resultados científicos con aplicabilidad para la conservación y gestión de ecosistemas, la lucha contra la contaminación ambiental, la fitorremediación, la fitorremediación asistida por microorganismos y el Cambio Climático. Actualmente desarrolla diversas líneas de investigación, como las interacciones planta-microorganismo y sus aplicaciones, fitorremediación de contaminantes, ecofisilogía y conservación y ecofisiología de cultivos y de halófitas multifuncionales.

Lara Ferrándiz es facultativa especialista de dermatología en el Hospital Universitario Virgen Macarena, donde coordina la Unidad de Melanoma, y profesora asociada de la US. Entre sus méritos, destaca la acreditación de nivel “Excelente” por parte de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía en 2010 y 2017. Ha sido la investigadora principal en diversas investigaciones y en 15 ensayos clínicos comerciales para el estudio de nuevos tratamientos de patologías como la psoriasis, dermatitis atópica, melanoma y cáncer cutáneo no melanoma. También fue investigadora principal en España del proyecto European Prevention Initiative for Dermatological Malignancies, financiado por la Comisión Europea.

Sobre Manuel Losada Villasante y el jurado

Manuel Losada Villasante, primer científico andaluz en obtener el Premio Príncipe de Asturias y uno de los más prestigiosos investigadores andaluces, es el presidente de honor de los diferentes jurados, compuestos por destacadas personalidades del ámbito académico, económico, periodístico y social de nuestra comunidad autónoma. Con esta iniciativa, Radio Sevilla pretende ensalzar la figura de uno de los mejores investigadores andaluces de la historia y, al tiempo, apostar decididamente por la investigación como verdadero motor de desarrollo para el crecimiento económico en Andalucía.

En las categorías de investigación científica e innovación, el jurado ha estado presidido por el rector de la US, Miguel Ángel Castro, y ha contado con la participación de Rogelio Velasco, consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía; Julián Martínez, vicerrector de Investigación de la US; Antonio Yélamo, director de la Cadena SER en Andalucía; Juan Ávila, alcalde de Carmona; Rosario Fernández, catedrática de Química Orgánica de la US; Guillermo Antiñolo, director de la Unidad de Medicina Materno Fetal, Genética y Reproducción del Hospital Universitario Virgen del Rocío; Rosa Santos, subdirectora adjunta de Cultura y RRII de la Fundación Cajaso y Carla Vergara, jefe de ventas de Radio Sevilla, que ha actuado como secretaria.

En la categoría de Investigación Agroalimentaria, el jurado, presidido por el rector de la US, ha contado con la presencia de Vicente Pérez de Prado, secretario general de Agricultura de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía; Julián Martínez, vicerrector de Investigación de la US; Antonio Yélamo, director de la Cadena SER en Andalucía; Juan Ávila, alcalde de Carmona; Jorge Romero, director de RRII de Mercadona en Andalucía; Rubén Sánchez, secretario general de FACUA; Ricardo Serra, presidente de ASAJA Andalucía; y Carla Vergara, jefe de ventas de Radio Sevilla, que ha actuado como secretaria.