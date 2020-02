Un concursante de Mujeres y Hombres y Viceversa, condenado por dejar morir de hambre a su perro

Javi Cohen, concursante del programa de televisión "Mujeres y Hombres y Viceversa", ha sido condenado a nueve meses de prisión, dos años y medio de prohibición de tener animales y la obligación de seguir un curso de reeducación de seis meses, además del pago de las costas, después de haber asumido la pena por haber dejado que muriera de hambre su perro.

La Audiencia de Valencia, que ha firmado la condena, ha decidido que el reo no deba ingresar en prisión para cumplir la pena, a pesar de tener otra condena anterior por violencia de género, siempre que siga el citado curso de reeducación.

La Fiscalía de Medio Ambiente de Valencia pedía una pena de 18 meses de cárcel por haber dejado morir de hambre a su perro, durante el verano de 2016, cuando Javier viajó durante dos meses a Ibiza y dejó el animal, según su versión, a cargo de un amigo.

Cuando regresó de las vacaciones Javier C. encontró al animal en un estado deplorable y lo llevó, sin dar su identidad verdadera, a un centro de protección de animales de Paterna (Valencia), que pudo comprobar que el estado del animal era tan deplorable que no resultaba posible otra alternativa que el sacrificio, dado que no era posible mantenerlo con vida.