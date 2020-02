Devuelven a sus país a los tres polizones que llegaron a Vigo a bordo del petrolero

Los tres polizones que llegaron al puerto de Vigo hace una semana a bordo del petrolero danés Harald Maersk, han sido desembarcados este mediodía para ser repatriados a su país de origen, Guinea Conakri//.

Agentes de la Policía Nacional procedieron a las 12 del mediodía a recoger a estos tres inmigrantes irregulares parsa trasladarlos posteriormente a Peinador desde donde han cogido un avión, fletado por la naviera, que les ha devuelto a su país de origen, después de que la embajada de Guinea Conakri haya confirmado sus identidades. La operación en todo caso no ha sido sencilla ante la desesperación de los tres polizones que mostraron su desesperación por este desenlace con gritos y golpes dentro de los furgones policiales. El dispositivo contó con una decena de agentes. Recordemos que el Harald Maersk atracó hace once días en el puerto de Vigo, que no era su destino, al detectar la presencia de los tres polizones. uno de ellos intentó días más tarde fugarse pero fue atrapado en su huída en el mismo muelle de A Laxe. El barco tiene ahora vía libre para continuar viaje.