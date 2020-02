El delegado de la DGA llama al orden al personal para que cumpla su horario en Huesca

"Salidas extemporáneas dentro de la jornada laboral de trabajo de los empleados públicos", fichajes irregulares "sin tan siquiera llegar a su puesto de trabajo", "descanso antes de las 10.30" o el "fichaje de tarde sin estar presente en el puesto de trabajo". Estas son algunas de las situaciones sobre las que incide el delegado territorial del Gobierno de Aragón en Huesca, José Luis Abad, en una circular remitida a los directores de los servicios provinciales de los distintos departamentos de la Administración autonómica.

Según indica en ese documento, firmado electrónicamente el 11 de febrero pasado, "se está observando una preocupante relajación" de la orden que regula "el régimen general de jornada y horario de trabajo" por lo que reclama a los responsables de los departamentos que adopten "las medidas oportunas para paliar esta situación, conjuntamente con el resto de responsables de las diferentes unidades de su servicio provincial".

Carta enviada a los responsables de los servicios provinciales de la DGA en Huesca / Radio Huesca

En la circular, se señala como "habitual" la salida "del edificio de muchos empleados públicos tras el registro de fichaje de entrada sin tan siquiera llegar a su puesto de trabajo", las "salidas sin registrar el correspondiente fichaje, el descanso antes de las 10.30, las reiteradas salidas a lo largo de la mañana o el fichaje de tarde sin estar presente en el puesto de trabajo".

La comunicación ha generado gran malestar en muchos funcionarios que no realizan prácticas de este tipo y cumplen sobradamente con su jornada laboral. Otros celebran que la situación se haya puesto negro sobre blanco y se tomen medidas para atajarla.

Desde CSIF, Ana Tarongi ve como algo positivo que el delegado territorial cumpla con su trabajo y controle que los empleados públicos cumplen con el suyo, pero matiza que hubiera sido mejor que la nota interna no se hubiera conocido a través de los medios y se hubiera sancionado a los funcionarios que no observan el horario de trabajo establecido, evitando generalizaciones que no benefician a la función pública.

Más crítico se mostraba el secretario general de la sección sindical de Comisiones Obreras en el Gobierno de Aragón, quien también entiende que el delegado territorial ha generalizado situaciones puntuales utilizando en su escrito plurales indeterminados cuando asegura que muchos funcionarios son los que incumplen.