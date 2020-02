El joven investigado por una agresión sexual a su hermana niega los hechos

Los hechos causaron una honda consternación en la capital turolense y el caso se abordó inicialmente como un posible suicidio. Sin embargo, en el curso de las diligencias practicadas se descubrieron nuevas pruebas que apuntaban a que la víctima mortal podía haber sido objeto de una agresión sexual por alguien cercano de su entorno.

Desde entonces, el hermano de la presunta víctima, permanece en prisión. Hoy ha vuelto a declarar ante el juez, donde ha negado los hechos que se le imputan, tal y como contaba su abogada, María Lahoz. "Niega los hechos, quiere la absolución", afirmaba.

Mientras, a las puertas de los juzgados, familiares y amigas de la adolescente esperaban al detenido con carteles donde pedían justicia. El padre de la chica y también del supuesto agresor, Mario González, considera que su hija se suicidó por causa de estas supuestas agresiones.

"El daño que le hayan hecho a mi hija, lo que queremos es que él confiese y no sea cobarde. Todo el daño que ha ocasionado que mi hija se suicide, como dice mujer, él no le ha empujado en el puente, pero con sus actos ha sido quien ha logrado que mi hija no soporte más la presión que tenía y haga lo que hizo", explicaba Mario González. De hecho, la familia, que fue acusada inicialmente de encubrir al agresor, alega que nunca imaginaron que el investigado pudiera llegar al extremo de violar a su propia hermana.

Una vez finalizada la instrucción, se celebrará el juicio previsto para los próximos meses.