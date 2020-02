El ayuntamiento de Zaragoza no pondrá problemas para ampliar Plaza

Ayuntamiento y Gobierno están condenados a entenderse para avanzar en sus grandes proyectos. De ellos hablarán, aunque no de todos, en la próxima bilateral de marzo.

Víctor Serrano anunciaba hoy en el espacio de Radio Zaragoza, La Rebotica que la reforma de la Romareda no se incluirá en esta reunión, aunque necesitan contar con el visto bueno de la DGA para reclasificar suelos y obtener economías. Aseguraba, sin embargo, que todavía no están en ese punto. y que pronto habrá "buenas noticias" porque "hay diálogo". Aunque sin financiación no hay avances, Serrano se mostraba hoy esperanzado en que pronto los haya.

Anuncia pero, no concreta ni confirma los suelos que baraja el consistorio para conseguir economías. Más claro tiene el gobierno que quiere ampliar Plaza para instalar un nuevo almacén de Amazon. Es un proyecto de interés autonómico y el Ayuntamiento, dice Serrano, no pondrá pegas pese al informe técnico que advierte de que la DGA se ha extralimitado en sus competencias en la manera de plantearlo.

El responsable de Urbanismo tiende la mano para ampliar PLAZA aunque no le gusten las formas ni maneras autonomicas y espera que se la tiendan en la reforma de la Romareda, pero esto está por ver.