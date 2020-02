Javi Fuego: "Por ganar un partido no podemos mirar hacia arriba"

Ni un ápice de euforia. Aunque los estados de ánimo en el fútbol suelen estar condicionados por lo más reciente, el vestuario del Sporting se muestra absolutamente sensato con respecto a la situación del equipo. Hay satisfacción por haber sacado adelante un match ball ante el Racing de Santander, pero los protagonistas se encargan de recordar que el equipo sigue en tierra de nadie y que la más mínima relajación puede volver a dejarle en situación delicada. Lo comentaba el entrenador, Miroslav Djukic, en la propia sala de prensa de El Sardinero, e insistía en ello una de las voces autorizadas del vestuario, el centrocampista Javi Fuego.

"Hace siete días estábamos pensando que nos jugábamos la vida frente al Racing, en un partido que de haberlo perdido nos metía totalmente en la pomada de abajo. Ahora, por ganar un partido, no podemos pensar que ya estamos en una dinámica buena", comentaba el poleso, el futbolista más veterano del vestuario rojiblanco, que confiaba en que "ojalá sea un punto de inflexión, pero a lo largo de la temporada hemos tenido otras ocasiones así y no las hemos aprovechado. Esperemos haber aprendido de los errores. Aun así, no hemos hecho nada. Hay que tener los pies en el suelo. Estamos en una situación en la clasificación que no nos permite ningún tipo de relajación".

El medio rojiblanco no cierra las puertas a nada, dejando claro que "estamos a tiempo de todo", pero cree que la única fórmula es "no mirar más allá del siguiente partido".

Fuego admite que la temporada está siendo "decepcionante". Por un lado, a nivel colectivo, reconociendo que "nadie de la plantilla ha dado el nivel esperado". En el capítulo personal, restó importancia a su suplencia de las últimas jornadas y admitió que para él está siendo un "difícil, porque yo en este club no solo soy jugador; también soy aficionado. Tanto las alegrías como las tristezas cuestan el doble", comentaba el futbolista, que aseguró tener la conciencia tranquila con su trabajo.

Centrados en el Cádiz

Con la única baja de Babin (que se perderá por lesión los dos próximos partidos) el Sporting continúa preparando la visita del líder, el Cádiz.

El entrenador el cuadro amarillo, Álvaro Cervera, considera al Sporting un rival que en El Molinón es "peligroso, esté bien o esté mal, pero es que además ahora está bien". Cree Cervera que "al principio el cambio de entrenador no dio el efecto esperado, pero ahora sí. Manejan bien el balón, tienen las ideas claras y vienen de una victoria importantísima en Santander".

El Cádiz tiene las bajas por sanción del centrocampista Alberto Perea y del delantero Filip Malbasic. En la lista de convocados, a la que vuelve Jose Mari tras cumplir sanción ante el Málaga, entra el exjugador del Sporting Nano Mesa. El resto de la convocatoria está compuesta por Cifuentes, David Gi, Carcelén, Marcos Mauro, Fali, Cala, Espino, Garrido, José Mari, Ramos, Bodiger, Álex Fernández, Salvi, Alejo, Jurado, Pombo, Lozano y Giménez.