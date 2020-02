Los tránsfugas de Móstoles tendrán el mismo salario que cuando estaban en Ciudadanos

Los dos concejales díscolos de Ciudadanos, César Ballesteros y Sara Isabel Pino ya pertenecen oficialmente al grupo de no adscritos del Ayuntamiento de Móstoles. Se aprobó en un pleno en el que también se ha aprobado una modificación de los cargos que pueden realizarse en régimen de dedicación parcial.

El secretario del Ayuntamiento ha explicado que la modificación, que ha salido adelante gracias al voto de PSOE, Podemos y uno de los ediles tránsfugas, amplía los cargos que pueden ejercerse en régimen de dedicación parcial "a los concejales que participen en un mínimo de tres comisiones de Pleno".

"Esta modificación respeta la regla que impide que los derechos económicos de los miembros no adscritos sean superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia" ha añadido el secretario, quien ha precisado que lo que no procede es "su integración en el grupo mixto", que además "no existe actualmente".

Estos dos ediles, mantendrán las retribuciones que tenían cuando estaban en el grupo de Ciudadanos. Cobrarán 1.300 euros netos con 14 pagas, tendrán una dedicación parcial de casi el 30 %.

Desde Ciudadanos han señalado que "es lamentable" que se haya llevado a cabo esta modificación del acuerdo de retribuciones aprobado al comienzo de la legislatura, para permitir que estos dos ediles mantengan sus retribuciones, cuando "cubren sobradamente los supuestos de la definición de tránsfuga".

"En ningún caso nosotros pretendemos vulnerar el derecho que puedan tener estos concejales tránsfugas a estar en estas comisiones, podrían hacerlo en todas, si lo desearan pero con voz y sin voto", ha insistido la portavoz de Ciudadanos, quien considera que con esta modificación se está favoreciendo el transfuguismo.

Desde el PP han recordado que "el Pacto contra el Transfuguismo, suscrito también con el PSOE, obliga a la alcaldesa a incentivar el transfuguismo político a través de la adopción de medidas disuasorias de carácter económico, reglamentario y protocolario". "Sin embargo, lo que ha planteado Noelia Posse, es todo lo contrario, proponiendo una modificación innecesaria del régimen de retribuciones y que solo atiende a su voluntad de favorecer y amparar a los dos concejales tránsfugas", ha asegurado la portavoz del PP, Mirina Cortés.

Algo que ha desmentido el portavoz del PSOE, Álex Martín, quien ha subrayado que su partido condena el transfuguismo, tras un pacto que "el propio PSOE impulsó".

Por su parte, desde Más Madrid Ganar Móstoles, han considerado que "el transfuguismo debe penalizarse y no se hace en este proyecto"-

La alcaldesa de la ciudad, Noelia Posse, ha señalado que en las resoluciones aprobadas se ha cumplido "la estricta legalidad, el reglamento del Ayuntamiento, y el pacto antitransfuguismo"