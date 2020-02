Valverde: "El Málaga no ha querido llegar a ningún acuerdo por Víctor"

El Málaga aumentará su lista de procesos judiciales con la demanda que presentará en el juzgado el abogado de Víctor Sánchez del Amo, Francisco Valverde, tras no haber llegado a un acuerdo en el acto de conciliación que se celebró en el centro de mediación, arbitraje y conciliación de la Junta de Andalucía. El técnico pidió 600000 euros por daños morales y su reincorporación a su puesto de trabajo. El abogado del Málaga, Álvaro Gómez, llegó con la consigna de no llegar a acuerdo alguno. La siguiente cita será en los juzgados como aventuró Valverde. "Hemos firmado el acto sin avenencias. Pondremos la demanda en el juzgado y calculo que el juicio de Sánchez del Amo será en dos meses aproximadamente". Tampoco hubo acuerdo por el resto del cuerpo técnico que también fue despedido, los técnicos ayudantes Carlos Morales y David Dóniga y el preparador físico Nacho Oria. "Son dos casos diferentes, con Víctor entendemos que hay vulneracion derechos fundamentales en el despido y el de los otros es un caso jurídico. Ellos entienden que cuando el contrato de Víctor está finiquitado, automáticamente finaliza el de los otros, y nosotros entendemos que no".