Descartan que la muralla nazarí del siglo XII se encuentre bajo el Astoria

Los trabajos arqueológicos bajo el edificio del Astoria dan un giro: no hay muralla nazarí del siglo XII, como se anunció en un primer momento, si no un muro posterior asociado al Hospital de Santa Ana (siglos XV y XVI) que habría sido construido por el Marqués de Valdeflores y que no reuniría las características para ser catalogado como Bien de Interés Cultural; esto implica que no sería necesario la conservación del tapial, lo que daría vía libre al edificio que promueve el alcalde en la parcela con un anfiteatro semisoterrado. Son las conclusiones a las que apuntan en primera instancia las arqueólogas responsables de la obra.

Las excavaciones han sacado a la luz entre 80 y 90 cuerpos que pudieran ser cristianos que participaron en la Recoquista de Málaga a falta de los estudios antropológicos. Se encontraban bajo el hospital de Santa Ana, enterrados de frente y con las manos cruzadas sobre el cuerpo.

En cuanto al hospital, destinado a los enfermos de sífilis en su época, los trabajos de arqueología en esta parcela ubicada en la plaza de la Merced han dejado al descubierto sus habitaciones, un patio, la cocina o varias criptas.

Aún falta más de dos meses de trabajos y al menos dos metros de profundidad por excavar, pero lo que no parece que vaya a encontrarse es el anfiteatro romano, que algunos ubicaban bajo la parcela del Astoria.

El alcalde, Francisco de la Torre, acompañado por la edil de Cultura, Noelia Losada, y el concejal de Urbanismo, Raúl López, han visitado este miércoles las excavaciones junto a las arquitectas responsables de los trabajos, entre ellas Ana Arandibia.