Cristo Martín: "El Cartagena tiene un equipazo"

Cristo Martín, jugador del Algeciras Club de Fútbol, analizó el duelo de este domingo ante el Cartagena y donde no podrá competir ante su ex-equipo por una cláusula recogida en el contrato de rescisión del conjunto departamental. 'Estaré igual de motivado pero apoyando desde fuera', afirmaba el chicharrero que explicaba en qué consistía esa cláusula. 'No puedo enfrentarme al Cartagena hasta que no me liquiden la rescisión de contrato, da igual en Tercera División o donde sea, tengo que pagar una importante cantidad y no puedo permitírmelo pero estoy con ganas de que llegue el domingo porque queremos ganar', señaló.

El centrocampista asegura sentirse más cómodo con el paso de los días tras su llegada al equipo algecirista. 'Me encuentro mucho mejor, cada vez cojo más la forma y este parón me duele en el alma porque estoy poniéndome al ritmo de los compañeros y la semana que viene ya estaré al 100%', expresó el tinerfeño que entiende que 'tienen la mejor plantilla de la categoría y compiten muy bien'. 'Para ganarles tenemos que ponerle mucha intensidad y tener más continuidad con balón para hacerles sufrir', añadía.

Los albirrojos necesitan recobrar sensaciones tras el empate ante el Cádiz B. 'Hemos analizado el partido y vimos que no nos generaron muchas ocasiones, nos presionaron bien pero hay que corregir lo que hicimos mal para volver a sumar', manifestó un Cristo Martín que pasó varias temporadas en el Cartagena del que trata de buscar sus puntos débiles. 'El cambio de entrenador se les ha notado'. 'Es un equipazo pero también se le puede ganar porque llevan tres desplazamientos fuera sin ganar y tenemos que salir al 100% porque en cualquier jugada te la pueden liar', declaraba el medio que hacía también hincapié en el ánimo del vestuario.

'La motivación del grupo es máxima porque hay que estar concentrados de cara a estos tres partidos y donde estamos peleando por un objetivo en el que hay que puntuar para poder lograrlo y solo podemos mirarnos a nosotros', cerró pidiendo la unión de todos los estamentos para poder sacar la situación adelante.