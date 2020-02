Carlos Mazón da plantón a las diputaciones de la Cumbre de Tarragona sobre el Corredor Mediterráneo

En Tarragona, se han reunido este jueves los presidentes de las diputaciones de Castellón y Valencia, con los de Barcelona, Lleida, Girona y Tarragona para abrir un espacio común en la reclamación de proyectos de infraestructuras que afectan a todas ellas, en especial el Corredor Mediterráneo. Un encuentro al que, sin embargo, ha rechazado acudir el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, el único del PP que estaba convocado a la cita.

Según Mazón, en un principio pensaba asistir, con la idea de que el objetivo fundamental era hablar sobre el Corredor Mediterráneo. Pero, en declaraciones a Radio Alicante ha explicado que decidió desmarcarse al conocer que asistirían dirigentes "independentistas", en alusión a los presidentes catalanes presentes: dos de ERC y uno de Junts per Catalunya, además de los socialistas que gobiernan con Compromís.

Para Mazón, no tiene sentido proponer una "eurorregión" -en alusión al Arco Latino que integran España, Francia e Italia- en un espacio territorial común entre Comunitat Valenciana y Cataluña, y dejar "de lado las realidades provinciales". Insiste en que no se puede permitir que "la fractura catalana" se traslade a nuestra comunidad. Por eso, afirma, la provincia de Alicante no podía ser partícipe de este encuentro.

Añade que "no ha sido una decisión agradable" dar este plantón, pero que se trata de una cuestión de principios y cuestiona la utilidad de una cumbre donde "no existe orden del día, ni objetivos claros", y donde no van a estar representados todos los territorios afectados por el Corredor, en referencia a Murcia o Almería.

PSPV y Compromís le afean su ausencia

Es una decisión que le han afeado desde la oposición.

Para Compromís, confundir una cumbre del Corredor Mediterráneo "con una fiesta del pancatalanismo responde a la ignorancia o a la paranoia". No entiende la coalición esta ausencia del ente provincial en un espacio institucional que existe para concretar y defender unos intereses de regiones que comparten frontera y una muy nutrida relación comercial, dice su portavoz, Gerard Fullana.

Del mismo modo, desde el PSPV, Toni Francés considera "lesiva para la provincia" la ausencia del presidente de la Diputación en este encuentro. "El sectarismo de Mazón no puede estar por encima de los intereses de la provincia", critica Francés, quien lamenta que éste confunda "los intereses de la institución y del territorio con los del Partido Popular".

La cumbre está auspiciada por los presidentes de la Diputación de Girona, de Junts per Catalunya, y de Valencia, del PSPV.