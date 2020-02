Dani Fernández: "Con mi primer disco ir al Teatro Principal de Alicante es un sueño"

Dani Fernández, presentará este viernes 21 de febrero su primer disco ‘Disparos’ en el Teatro Principal de Alicante. Hemos hablado con él en el programa Hoy Por Hoy Alicante y nos ha contado como fue el proceso de grabación del disco y de lo agradecido que le está a su público. Dani, nos contaba que el proceso creativo del disco fue algo natural, tenía muchas cosas dentro que necesitaba soltar y de lo mal que lo pasó tras la disolución de la banda, ya que era un cambio radical tanto en su vida personal como profesional. “Es cierto que ahora que ya estoy pensando en el segundo disco soy más consciente de lo que estoy haciendo. Con incendios fue todo más natural y emocional. Nos decía el cantante.

En este primer disco ha contado con la colaboración especial de Andrés Suárez, con la canción “6 de septiembre”. Dani, nos explicaba que su relación con el cantautor surgió a raíz de un cover que hizo de una canción suya (No saben de ti) y que le ayudó mucho en esos días en lo que no se encontraba en su mejor momento profesionalmente hablando tras la disolución de Auryn. “Me hizo mucha ilusión que Andrés me cediera una canción suya para el disco y encima colaborara”.

“Dani Fernández, no es Dani de Auryn. Cuento cosas diferentes. Se me fue mucha gente y volví a empezar”

Para el concierto de Alicante, han preparado un show muy especial donde se mezcla un poco la esencia de los acústicos, con las canciones con un tono más arriba para darle otro concepto a las canciones. “Iré acompañado de mi banda. Hemos hecho arreglos y le hemos dado un poco más de caña y la gente pueda cantar con nosotros” nos decía Dani.

Aquí tienes la entrevista completa con Dani Fernández.