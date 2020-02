Allendeduero reclama al Ayuntamiento más atención

La invasión de troncos y ramas en la senda del Duero es uno de los ascpectos que preocupan a los vecinos / imagen facilitada

La Asociación de Vecinos Allendeduero reclama al Consistorio arandino el mantenimiento de algunos aspectos del barrio que considera que están completamente desatendidos. En un escrito que ha hecho público habla del progresivo deterioro del Parque Allendeduero y de la senda paralela al Duero, de la que muchos bordillos han desaparecido, hay desplazamientos de tierras, zonas encharcadas, los árboles que hay a ambos lados de la senda, en muchos casos están secos, caídos o a punto de caer y lo que es peor, a bastantes metros del final ha sido invadida por ramas y troncos de árboles secos, haciendo imposible el acceso. “El informe que presentamos hemos querido documentando gráficamente porque realmente es increíble el abandono que tiene el barrio, sobre todo las obstrucciones en vías públicas, donde prácticamente no se puede pasar, porque cada vez hay más invasión de ramas, árboles caídos que nadie se ocupa de retirar” denuncia Olga Ferreiro, la presidenta de la Asociación.

Las quejas de este colectivo vecinal abarcan otros aspectos del barrio, como el mobiliario urbano, hablando de la falta de pintado de los bancos, que hace que la madera se deteriore o de las papeleras oxidadas o rotas.

No se olvida de los bordillos, de las arquetas que faltan o están partidas, con el consiguiente peligro de que alguien pueda meter el pie. El escrito dedica un apartado especial a la zona de la piscina cubierta, denunciando que en varias zonas los adoquines del suelo están levantados, el parterre esta sin cuidar, la fuente tiene los caños rotos y el pilón está en malas condiciones, derramando agua por todas las partes y encharcando toda la zona de alrededor.

En otro escrito aparte, la asociación Allendeduero pide al Ayuntamiento que exija a los vendedores ambulantes del mercadillo semanal que no dejen aparcadas sus furgonetas en las aceras o del césped. Este colectivo entiende que, aunque hay excepciones que cumplen las normas y actúan de forma cívica, es una práctica bastante habitual, ante la falta de control por parte de la Policía Local y que es uno de los motivos del deterioro que sufre el pavimento de esta zona. Las quejas en este aspecto se refieren también a las bolsas de plástico y otros desperdicios que quedan muchas veces al desmontar los puestos. “El mercadillo es un tema complicado, porque se generan discusiones y no hay manera de que entiendan que hay que intentar usar el espacio sin invadir los territorios que no les corresponden, como por ejemplo el césped y otro tema que nos preocupa es el de los desperdicios que quedan: el vallado de las Dominicas se llena de plásticos que acaban en el río”, añade la presidenta.