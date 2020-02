CCOO exige a la Junta una delegación completa en Aranda

CCOO exige a la Junta de Castilla y León que habilite un edificio de usos múltiples en Aranda con capacidad para ampliar sus servicios administrativos y evitar a la población ribereña que tenga que seguir desplazándose a la capital burgalesa para realizar determinados trámites. El sindicato denuncia públicamente la carencia de medios humanos y de infraestructuras por parte de la administración regional en este municipio. En este aspecto, registró en noviembre del año pasado una denuncia sobre los desperfectos y deterioro que sufren las dependencias de la plaza de la Resinera, donde se hacinan varios servicios en unas condiciones bastante lamentables, pero no es sólo una cuestión de adecentarlas, sino de contar con una verdadera delegación que albergue oficinas de otros departamentos, como Industria, Educación o Trabajo, que actualmente brillan por su ausencia. “Tiene que haber ya mismo un edificio de usos múltiples donde la Junta de Castilla y León unifique y dé servicio a todos los ciudadanos de Aranda y comarca, que ahora mismo no existe y lo hemos pedido por parte de Comisiones obreras a la Junta de Castilla y León cuando hizo en 2018 una reestructuración orgánica”, explica Ernesto Angulo, el coordinador regional del sindicato del sector autonómico.

Las denuncias sobre el abandono de la Junta de Castilla y León con respecto a Aranda y su comarca se extienden a otros aspectos. CCOO lamenta también las notables carencias que hay en cuanto a la maquinaria y operarios destinados al mantenimiento de las carreteras autonómicas o la merma de la plantilla administrativa en el ámbito de la Educación, que se nota muy especialmente en la época de tramitar las nuevas matrículas. Aunque lo más llamativo para Ernesto Angulo es que la capital ribereña, a diferencia de otras localidades similares, como Miranda de Ebro, no disponga de una residencia de ancianos de gestión pública directa. “No es posible ,no lo entendemos, que en una localidad como Aranda de Duero, con 33.000 habitantes y una comarca cómo es la comarca de la Ribera, con más de 50.000 habitantes no haya ninguna residencia pública de gestión directa de la Junta de Castilla y León y vamos a luchar porque esto cambie”, advierte Angulo.

Todas estas cuestiones el sindicato tiene previsto trasladarlas a los procuradores de las Cortes de Castilla y León de esta zona que tanto el PP, como Ciudadanos y el PSOE tienen, para que presionen a la Junta.